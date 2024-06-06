Появилось первое сравнение графики God of War: Ragnarok на PlayStation 5 и PC

Пользователь Cycu1 опубликовал ранее сравнения графики God of War: Ragnarok на PlayStation 5 и PC. Это видео даст вам краткое представление о различиях между этими двумя версиями.
По словам Jetpack Interactive, в PC-версии также будут улучшены отражения, освещение и тени, а также повышена геометрическая детализация. Теоретически, разница должна быть заметной, верно? Ну, не совсем.
Из того, что мы видим, единственное заметное отличие — это улучшенная Ambient Occlusion в версии для ПК. Это единственная особенность, которая бросается в глаза. Освещение также может выглядеть немного лучше, но это все. По крайней мере, пока. Нам нужно дождаться релиза ПК-версии для полноценного сравнения отличий или их отсутствия.
God of War: Ragnarok выйдет на ПК 19 сентября. Игра будет поддерживать последние версии всех технологий апскейлинга на ПК. Так, будет реализована поддержка NVIDIA DLSS 3.7, AMD FSR 3.1 и Intel XeSS 1.3.
ps5 средне-высокие настройки vs ПК ультра, зачем каждый раз сравнивают...
Хз))), тут и ежу понятно что консоли тянут высокие только настройки максимум, а Пк с 4090 может и ультра тянуть, если оптимизация не подкачает, правда для большинства ПК пользователей разница не особо будет заметна с консолями, у многих схожи настройки с небольшой разницей только.
Ну и когда такое было что бы карты среднего класса не тянула ультра с консольного порта? А че не 5090 привел в пример?)
Говорят каловое длц вышло, очень нудное. С хоризен такая же тема, первая хитанула, а с длс обосрались по жидкому.
Может не dlc, а следующая часть игры?
это длц, так же как ведьмаку выходило кровь и вино например. это не новая номерная часть.
При сравнении графики стоит учитывать, что на ПК игра бесплатная. Для бесплатной игры графина просто бесподобная.
Тени чуть лучше и всё
Консольщики до сих пор сравнивают графу в играх в надежде оправдать, что 60+к не зря потратили // Русский Колорит
Лел, оправдываться годами ожиданий и вложениями +150к это удел пекарей. Такие то отличия… 😝 Как только до выхода этой версии играли люди..