Представлена детализированная статуэтка Кратоса из God of War: Ragnarok за 164 000 рублей

Компания Prime 1 Studio представила высокодетализированную статуэтку Кратоса из игры God of War: Ragnarok в масштабе 1/3. Эта детализированная модель станет частью серии Real Elite Masterline. Предзаказы на статуэтку открылись сегодня, 16 января 2025 года, а её выход ожидается в период с апреля по июль 2026 года.

Высота статуэтки составляет внушительные 95 см. Скульптура передает узнаваемый образ Кратоса с его характерным выражением лица и пропорциями, а цветовая палитра вдохновлена атмосферой солнечного света в игре. Дополнительно глаза Мимира оснащены светодиодной подсветкой, добавляющей реалистичности.

Подставка выполнена в стиле норвежской мифологии, что подчеркивает аутентичность композиции. Ultimate Bonus Version предлагает эксклюзивные дополнения: альтернативное лицо Кратоса в ярости, различные версии щитов, оружия (топор «Левиафан», «Клинки Хаоса», копье «Драупнир») и улучшенные элементы демонстрации.

Обычная версия обойдется в $1,599 (около 164 тысячи рублей), а Ultimate Bonus Version стоит $1,899 (около 195 тысячи рублей),