Представлены официальные тотемные фигурки по God of War: Ragnarok ©

Если вы являетесь большим поклонником God of War Ragnarok, вам может быть интересно узнать об этом предстоящем товаре. В рамках нового сотрудничества между PlayStation и Idea Planet Launch будет выпущен набор тотемных фигурок, основанных на ключевых персонажах игры, и выглядят они потрясающе.



Набор состоит из шести фигурок разного размера, основанных на Кратосе, Атрее, Мимире, Фрейе, Фрейре и Хильдисвини. Они раскрашены вручную и стилизованы под деревянную резьбу, хотя на самом деле сделаны из полирезина. Тем не менее, они выглядят довольно убедительно. На лицевой стороне коробки, в которой они поставляются, изображено мировое древо.

Предзаказы будут доступны с 25 мая по 30 июня, и они будут запущены в производство, если и когда Idea Planet Launch примет 3500 заказов или более. Заказы начнут отправлять в четвертом квартале 2023 года. Что касается цены, то за полный набор придется заплатить 89 долларов - не похоже, что они будут доступны по отдельности. Вы можете прочитать больше здесь.