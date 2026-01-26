Prime 1 Studio анонсировала статуэтки молодого и зрелого Кратоса из God of War Ragnarok стоимостью $1549 каждая

Компания Prime 1 Studio анонсировала две коллекционные статуэтки Кратоса из God of War Ragnarok — в его молодом и зрелом возрасте, выполненные в масштабе 1:3 по мотивам DLC God of War Ragnarok: Valhalla.

Статуя молодого Призрака Спарты изображает его на величественном троне древней Греции, в образе, напоминающем о прошлом, отмеченном разрушением, утратой и яростью. В статуе подчеркнуты напряженное и раздраженное выражение лица Кратоса, его бледная кожа, массивные мышцы и каждая деталь его снаряжения, от Клинков Хаоса, за его спиной, до золотых браслетов и поножей с явными следами износа. Высота статуи молодого Кратоса составит 91 см, ширина — 52 см, глубина — 48 см.

Статуя зрелого Кратоса изображает его сидящим на троне в качестве Бога войны девяти миров в полном контроле над собой и своим прошлым. Статуя подчеркивает его изможденное выражение лица, густую бороду, бесчисленные шрамы, а также кожаные и железные доспехи, декорированные символами скандинавской мифологии. Рядом с ним голова Мимира с LED-подсветкой в глазах, подчеркивающей глубину и драматизм всей композиции. Высота статуи зрелого Кратоса составит 67 см, ширина — 52 см, глубина — 48 см.

Стоимость каждого экземпляра составит $1549, и в комплект будет входить бонусная подставка с изображением Клинков Хаоса. Предзаказ уже открыт, а выпуск запланирован на май-август 2027 года.