Santa Monica рассказала, как появился финальный босс God of War Ragnarok: Valhalla

Кратос отправляется в Валгаллу, чтобы встретиться с призраками своего прошлого в бесплатном расширении God of War Ragnarok. При этом сюжет вращается вокруг загадки: кто пригласил спартанца пройти эти испытания и пережить эти циклы, снова и снова отправляясь на поиски? В Santa Monica объяснили, как они смогли сделать эту встречу особенной.
Если вы еще не играли в DLC, то будьте осторожны, в тексте и видео могут быть спойлеры!
В God of War Ragnarok наконец-то появился норвежский бог войны - Тюр. Если в базовой игре он был скорее "подспорьем" для Одина, следящего за планами Кратоса, то в Вальгалле наконец-то состоялось противостояние этих богов.
По словам представителей Santa Monica, это противостояние было тщательно продумано с момента создания базовой игры. Чтобы продемонстрировать, как Тир путешествовал по разным землям и знает все о военном искусстве, он провел несколько представлений с различным снаряжением, как вы можете увидеть в видеоролике ниже:
При этом создатели игры сделали интересное замечание: это уже второй раз, когда Кратос сталкивается с богом войны. Первый раз это было в 2005 году, когда Арес стал целью спартанца в рамках классической саги.