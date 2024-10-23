Сериал по God of War обрёл нового шоураннера и сценариста

Судьба экранизации знаменитой серии экшенов God of War в последнее время казалась весьма туманной. После продолжительного молчания со стороны киностудий внезапно стало известно об уходе всех творческих руководителей сериала, что могло поставить крест на всём проекте. Однако шоу пребывало в статусе неопределённости совсем недолго, и уже сегодня для него был назначен новый шоураннер и сценарист. Теперь за адаптацию God of War будет отвечать автор таких сериалов, как Звёздный путь, Звёздный крейсер «Галактика» и Ради всего человечества — Рональд Мур.
О назначении нового шоураннера для экранизации стало известно из источников авторитетного портала Deadline. По данным журналистов, Рональд Мур заменит покинувшего проект исполнительного продюсера Рэйфа Джадкинса, а также исполнительных продюсеров Хоука Остби и Марка Фергуса. Они успели завершить несколько черновиков сценария, но с приходом Мура экранизация получит новое творческое направление.
Сообщается, что Рональд Мур будет не только шоураннером, но и одним из ведущих исполнительных продюсеров проекта, а также выступит в роли сценариста. God of War станет первым крупным новым проектом Мура с тех пор, как он вернулся в киноподразделение Sony в июне с новым многолетним контрактом. В создании сериала ему поможет лично креативный директор студии Santa Monica Кори Барлог, который также привлёк к работе некоторых ведущих авторов игры.
Главное чтобы сериале не появлялась пучеглазая Аня Тейлор, всратая Дженна Артега, Черноснежка Актриса, тошнотворная Белла Рамзи, нига Русалка мерзкая Аня Чалотра. Все они испоганили некогда вышедшие нормальное кино.
Ну сами-то актрисы неплохи. Просто им дают неподходящие роли (или же они их сами выбирают, тут я хз). Для всех них нашлось бы свое идеальное амплуа, но пока что их часто пихают туда, где кто-то другой смотрелся бы явно убедительнее.
Это странное решения со стороны руководства студии.
Рамзи пугает своей рожей щелкунов, так что ее точно не будет
Да всё нормально будет. Кратоса будет играть Терри Крюс)))
Скандинавской мифологий добавлять черных рас не уместно.