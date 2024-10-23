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God of War: Ragnarok 09.11.2022
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица
8.7 2 184 оценки

Сериал по God of War обрёл нового шоураннера и сценариста

Gutsz
Новости

Судьба экранизации знаменитой серии экшенов God of War в последнее время казалась весьма туманной. После продолжительного молчания со стороны киностудий внезапно стало известно об уходе всех творческих руководителей сериала, что могло поставить крест на всём проекте. Однако шоу пребывало в статусе неопределённости совсем недолго, и уже сегодня для него был назначен новый шоураннер и сценарист. Теперь за адаптацию God of War будет отвечать автор таких сериалов, как Звёздный путь, Звёздный крейсер «Галактика» и Ради всего человечества — Рональд Мур.

О назначении нового шоураннера для экранизации стало известно из источников авторитетного портала Deadline. По данным журналистов, Рональд Мур заменит покинувшего проект исполнительного продюсера Рэйфа Джадкинса, а также исполнительных продюсеров Хоука Остби и Марка Фергуса. Они успели завершить несколько черновиков сценария, но с приходом Мура экранизация получит новое творческое направление.

Сообщается, что Рональд Мур будет не только шоураннером, но и одним из ведущих исполнительных продюсеров проекта, а также выступит в роли сценариста. God of War станет первым крупным новым проектом Мура с тех пор, как он вернулся в киноподразделение Sony в июне с новым многолетним контрактом. В создании сериала ему поможет лично креативный директор студии Santa Monica Кори Барлог, который также привлёк к работе некоторых ведущих авторов игры.

6
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
User_200

Главное чтобы сериале не появлялась пучеглазая Аня Тейлор, всратая Дженна Артега, Черноснежка Актриса, тошнотворная Белла Рамзи, нига Русалка мерзкая Аня Чалотра. Все они испоганили некогда вышедшие нормальное кино.

2
AlexFoRestor

Ну сами-то актрисы неплохи. Просто им дают неподходящие роли (или же они их сами выбирают, тут я хз). Для всех них нашлось бы свое идеальное амплуа, но пока что их часто пихают туда, где кто-то другой смотрелся бы явно убедительнее.

-3
User_200 AlexFoRestor

Это странное решения со стороны руководства студии.

0
HellowRainbow

Рамзи пугает своей рожей щелкунов, так что ее точно не будет

0
cthulhu42

Да всё нормально будет. Кратоса будет играть Терри Крюс)))

0
User_200 cthulhu42

Скандинавской мифологий добавлять черных рас не уместно.

0