Следующая часть уже в разработке? Santa Monica Studio ищет дизайнера боевой систем со знанием серии God of War ©

Santa Monica Studio, скорее всего, уже занята разработкой новой части серии God of War. Учитывая популярность приключений Кратоса в 2018 и 2022 годах, удивляться этому не стоит, однако ждать игру, скорее всего, придется несколько лет.

God of War Ragnarok покорила сердца многих геймеров, и студии PlayStation было чему порадоваться, ведь помимо столичного результата продаж, игру высоко оценили критики и сами геймеры. События концовки наводят на мысль, что разработчики могут развивать серию как минимум в трех направлениях. Однако прежде чем сделать конкретный анонс, стоит заглянуть на сайт Santa Monica Studio, где появилось несколько новых вакансий.

Особый интерес представляет вакансия о поиске дизайнера боевой системы — компания ищет опытного специалиста для работы в своей штаб-квартире. Именно в Калифорнии ведется разработка "новой, неанонсированной игры". Можно предположить, что, по крайней мере, одна из команд не участвует в создании нового IP, а работает над новой частью God of War, о чем более точно свидетельствует описание вакансии. Среди требований упоминается высокий уровень знания предыдущих God of War:

Должен знать God of War (2018) и God of War Ragnarök (2022), уметь предметно обсуждать боевые системы, механики и врагов.

Здесь стоит вернуться в 2018 год, когда представители Santa Monica Studio подобным образом "раскрыли", что работают над следующей частью God of War, которая в итоге оказалась God of War Ragnarok - на тот момент указывалось, что ведется поиск концепт-художника по персонажам, богам и монстрам. В 2019 году разработчики искали старшего дизайнера боевой системы, который также должен был быть хорошо знаком с God of War 2018 года.

Однако обратим внимание на график - даже если новый проект находится в разработке с прошлого года, ждать ее выхода придется еще как минимум три года.