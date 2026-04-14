Следующая масштабная God of War станет приквелом про Фэй и Тюра, а игроки отправятся в Азию

Похоже, что анонс новой крупной части God of War действительно уже не за горами. В сети уже давно ходили активные слухи о грядущей презентации игры по известной вселенной, и даже после релиза двухмерного экшен-платформера God of War: Sons of Sparta фанатов ждет еще одна новинка в этой франшизе. И на этот раз её масштаб обещает быть гораздо больше.

Как сообщает издание MP1st, студия Santa Monica активно разрабатывает масштабный приквел. Главной его особенностью станет отсутствие в роли играбельного персонажа вечно разгневанного отца Кратоса. Сюжет сосредоточится на приключениях его жены, великанши Фэй и скандинавского бога войны Тюра. Ожидается, что знаменитый Спартанец тоже появится в игре, но, скорее всего, в формате камео. Эту информацию ранее также озвучивали несколько других авторитетных инсайдеров.

По информации источников, компаньоном игроков во время странствий станет некая субстанция в виде «желатинового куба», а главным помощником Фэй окажется говорящий меч по имени Мерлин. Главный фокус сюжета будет сделан за пределами Скандинавии — приквел отправит героев изучать другие религии и континенты, отсылки на которые уже были показаны в святилище Тюра в игре 2018 года. Отмечается, что игрокам дадут исследовать культуру майя, а редакция MP1st из личных источников дополнительно подтвердила присутствие восточноазиатских божеств - японских и китайских пантеонов.

По данным индустриальных аналитиков, первые официальные кадры мы сможем увидеть совсем скоро. Авторитетный инсайдер Том Хендерсон заявил, что слышал о планах PlayStation анонсировать «следующую главную игру в серии God of War» уже в этом месяце.