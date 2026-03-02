Слух: Кори Барлог и Santa Monica Studio готовят игру про Фэй из God of War

Надежный инсайдер NateTheHate поделился информацией о новом проекте во вселенной God of War. По его данным, студия Santa Monica Studio работает над игрой про Фэй, жену Кратоса и мать Атрея.

Как сообщает источник, геймплейно новая игра будет отличаться от нордических частей. Разработчики делают упор на динамичный экшен и переработанную боевую систему. Проект возглавляет Кори Барлог, создатель перезапуска 2018 года. Ранее журналист Bloomberg Джейсон Шрайер отмечал, что игра Барлога будет ощущаться как новая интеллектуальная собственность, хотя формально ею не является.

По текущим планам, анонс может состояться уже в этом году. Релиз предварительно намечен на первую половину 2027 года, однако возможны переносы. Инсайдер также добавляет, что Sony намерена расширять вселенную. Компания хочет создать что-то вроде мультивселенной в меньшем масштабе, где будут сосуществовать отдельные игровые серии с разными сеттингами и героями.

По слухам, игра про Кратоса в египетском сеттинге тоже находится в разработке и создаётся другой командой.