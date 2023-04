Создание God of War Ragnarok могло обойтись PlayStation в 200 млн долларов ©

Последняя работа студии Santa Monica является последним блокбастером Sony, и, очевидно, японская корпорация не пожалела средств на второе приключение Кратоса в норвежской мифологии. Издание The Guardian раскрыло примерный бюджет God of War Ragnarok.

God of War Ragnarok стала рекордным релизом для PlayStation, что, безусловно, порадовало Sony, поскольку есть много свидетельств того, что создание игры было очень дорогим. Сюхэй Ёсида дал интервью редакции The Guardian о работе в PlayStation.

Бывший глава PlayStation Studios, который сейчас занимает руководящую должность в PlayStation Indies, упомянул о работе в японской корпорации, и в самом тексте есть уместный комментарий.

Журналист подчеркнул, что за 25 лет работы Сюхэй Ёсиды в PlayStation многое изменилось - создание игр значительно возросло.

God of War III 2010 года была "чрезвычайно дорогой игрой для своего времени", на реализацию приключения ушло 44 миллиона долларов. Затем появились новости о God of War Ragnarok:

За более чем 25 лет работы Ёсиды в индустрии разработчикам игр стало еще сложнее. Производственные затраты резко возросли: God of War III 2010 года, чрезвычайно дорогая для своего времени игра, стоила 44 миллиона долларов. Сегодняшние игры для PlayStation 5, такие как God of War: Ragnarok, могут стоить около 200 миллионов долларов.

Для сравнения - создание Cyberpunk 2077 обошлось в $174 млн (без учета маркетинговых расходов), Forspoken (новый IP) - более $100 млн, Shadow of the Tomb Raider - около $75-100 млн, а The Witcher 3: Wild Hunt - $81 млн (с учетом маркетинговых расходов).