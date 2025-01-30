Стало доступно новое обновление для God of War Ragnarok на ПК и PS5

Santa Monica Studio выпустила обновление God of War Ragnarokна консолях и ПК/ Это не стандартный патч для исправления ошибок, так как он обновляет систему трансмогрификации и даже предоставляет набор Чёрного медведя всем. Для пользователей ПК патч также удаляет обязательные входы в учетную запись PSN для игры.

Для всех игроков PlayStation и ПК функция редактирования внешнего вида (также известная как система трансмогрификации) больше не будет требовать полного улучшения снаряжения до 9 уровня и вместо этого будет доступна с самого начала игры.