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God of War: Ragnarok 09.11.2022
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица
8.9 2 977 оценок

Стало доступно новое обновление для God of War Ragnarok на ПК и PS5

monk70
Новости

Santa Monica Studio выпустила обновление God of War Ragnarokна консолях и ПК/ Это не стандартный патч для исправления ошибок, так как он обновляет систему трансмогрификации и даже предоставляет набор Чёрного медведя всем. Для пользователей ПК патч также удаляет обязательные входы в учетную запись PSN для игры.

Для всех игроков PlayStation и ПК функция редактирования внешнего вида (также известная как система трансмогрификации) больше не будет требовать полного улучшения снаряжения до 9 уровня и вместо этого будет доступна с самого начала игры.

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