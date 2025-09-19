Том Хендерсон: Кратос отправится в Египет в следующей God of War

В свежем выпуске подкаста Insider Gaming Weekly надёжный инсайдер Том Хендерсон рассказал о грядущих проектах по вселенной God of War и анонсах в рамках предстоящей презентации State of Play.
Согласно его данным, действие следующей основной части серии будет разворачиваться в Египте, а Кратос получит в качестве основного оружия изогнутый меч, вдохновлённый древнеегипетским хопешем.
Также инсайдер упомянул о готовящемся спин-оффе в жанре 2.5D-метроидвании, действие которого вернётся в греческую мифологию. Данный проект может быть официально анонсирован уже на следующей неделе. Кроме того, по его информации, трейлер игры Marvel’s Wolverine уже готов, однако покажут ли его на State of Play - вопрос пока остаётся открытым.
Даже Кратос отправится в Египед а он нет... жаль этого пацана
Если игра будет такой же душной как и прошлые части, то нет спасибо.
а она будет... ей уже ничто не поможет
сюжетный режим помогает несколько
Хана Тескатлипоке
Эххх опять не в Сыктывкар
А что , сеттинг похож на скандинавский ) есть даже местные Драуги с медведем
Были некоторые намёки и в игре. Но это печально, ибо пустыни это уныло.
Потом Анапа , Геленджик, Сочи))))
Норм мужик на пенсии отрывается, всем бы так.
в сочи и так народу много не надо
Это было настолько уже много обсасоно, что предсказуемо. Хотелось бы первобытной ярости и жестокости из трилогии. ГОВ 2018 - был конечно очень хорош, но какой же захолупенью был Рагнорек...
он уже был там. Пусть в челябинск отправят лучше
Я как знал. Неразъ.банной осталась только египетская болемение известная мифология.
Индусы, и Инки для тебя шука ? А еще есть славянская мифология, китайская, японская...
К индуизму они не сунутся, если жить хотят, бо индусы на западе везде, во всех слоях власти и у руля у половины корпораций. За один намек уже выeбут, высушат и выставят из индустрии на мороз с черным билетом.
Есть то есть. Но они не так популярны, очень запутаны, нет конкретных ассоциаций что вот этот бог правит подземным царством, этот небом, этот бог солнца, этот благоволит материнству и детству и т.д. Сами религии устроены по другому. Из известных буддистских богов известны то только Будда, Шива, Ганеш и Кришна, точнее это даже не боги, потому что пантеона там не существует, это типа всего лишь существа, которые обитают в мирах сансары. Китайская почти такая же, вообще вряд ли кто то назовёт хоть одного бога оттуда, японская туда же в принципе.
У инков не так развит пантеон ввиду малого времени существования цивилизации в сравнении с другими, боги тоже особо неизвестны, у многих тупо повторяются обязанности.
Ну а славянская мифология - это слегка изменённая скандинавская, тут тупо смысла нет, было уже.
А дальше что? Этот скинхед отправится в Шумеро - вавилонскую мифологию и будет е*ашиться с Тиамат?
В God of War(2018) в конце игры уже говорилось не напрямую, что Кратос отправится в Египетскую мифологию. Там ещё что-то упоминалось, не помню, но Египет я точно запомнил.
Ужааасно интересно...