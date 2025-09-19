ЧАТ ИГРЫ
God of War: Ragnarok 09.11.2022
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица
8.9 3 661 оценка

Том Хендерсон: Кратос отправится в Египет в следующей God of War

AceTheKing AceTheKing

В свежем выпуске подкаста Insider Gaming Weekly надёжный инсайдер Том Хендерсон рассказал о грядущих проектах по вселенной God of War и анонсах в рамках предстоящей презентации State of Play.

Согласно его данным, действие следующей основной части серии будет разворачиваться в Египте, а Кратос получит в качестве основного оружия изогнутый меч, вдохновлённый древнеегипетским хопешем.

Также инсайдер упомянул о готовящемся спин-оффе в жанре 2.5D-метроидвании, действие которого вернётся в греческую мифологию. Данный проект может быть официально анонсирован уже на следующей неделе. Кроме того, по его информации, трейлер игры Marvel’s Wolverine уже готов, однако покажут ли его на State of Play - вопрос пока остаётся открытым.

Beckinsale

Даже Кратос отправится в Египед а он нет... жаль этого пацана

Hidan20

Если игра будет такой же душной как и прошлые части, то нет спасибо.

Sneaky Pete

а она будет... ей уже ничто не поможет

Handsome Dragonbourn Sneaky Pete

сюжетный режим помогает несколько

0ncnjqybr
Leshugan

Хана Тескатлипоке

Dart_Zero

Эххх опять не в Сыктывкар

MNM 777

А что , сеттинг похож на скандинавский ) есть даже местные Драуги с медведем

Кей Овальд

Были некоторые намёки и в игре. Но это печально, ибо пустыни это уныло.

Alex UnderSun

Потом Анапа , Геленджик, Сочи))))

0ncnjqybr

Норм мужик на пенсии отрывается, всем бы так.

Jesse Custer

в сочи и так народу много не надо

Карнаж Абрамович

Это было настолько уже много обсасоно, что предсказуемо. Хотелось бы первобытной ярости и жестокости из трилогии. ГОВ 2018 - был конечно очень хорош, но какой же захолупенью был Рагнорек...

трах_микроволновки

он уже был там. Пусть в челябинск отправят лучше

Phoenix87

Я как знал. Неразъ.банной осталась только египетская болемение известная мифология.

DezkQ

Индусы, и Инки для тебя шука ? А еще есть славянская мифология, китайская, японская...

0ncnjqybr DezkQ

К индуизму они не сунутся, если жить хотят, бо индусы на западе везде, во всех слоях власти и у руля у половины корпораций. За один намек уже выeбут, высушат и выставят из индустрии на мороз с черным билетом.

Phoenix87 DezkQ

Есть то есть. Но они не так популярны, очень запутаны, нет конкретных ассоциаций что вот этот бог правит подземным царством, этот небом, этот бог солнца, этот благоволит материнству и детству и т.д. Сами религии устроены по другому. Из известных буддистских богов известны то только Будда, Шива, Ганеш и Кришна, точнее это даже не боги, потому что пантеона там не существует, это типа всего лишь существа, которые обитают в мирах сансары. Китайская почти такая же, вообще вряд ли кто то назовёт хоть одного бога оттуда, японская туда же в принципе.

У инков не так развит пантеон ввиду малого времени существования цивилизации в сравнении с другими, боги тоже особо неизвестны, у многих тупо повторяются обязанности.

Ну а славянская мифология - это слегка изменённая скандинавская, тут тупо смысла нет, было уже.

Makoto Tadzumi

А дальше что? Этот скинхед отправится в Шумеро - вавилонскую мифологию и будет е*ашиться с Тиамат?

2
PICTURE ORGANIC

В God of War(2018) в конце игры уже говорилось не напрямую, что Кратос отправится в Египетскую мифологию. Там ещё что-то упоминалось, не помню, но Египет я точно запомнил.

Makoto Tadzumi PICTURE ORGANIC

Ужааасно интересно...

