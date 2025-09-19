Том Хендерсон: Кратос отправится в Египет в следующей God of War

В свежем выпуске подкаста Insider Gaming Weekly надёжный инсайдер Том Хендерсон рассказал о грядущих проектах по вселенной God of War и анонсах в рамках предстоящей презентации State of Play.

Согласно его данным, действие следующей основной части серии будет разворачиваться в Египте, а Кратос получит в качестве основного оружия изогнутый меч, вдохновлённый древнеегипетским хопешем.

Также инсайдер упомянул о готовящемся спин-оффе в жанре 2.5D-метроидвании, действие которого вернётся в греческую мифологию. Данный проект может быть официально анонсирован уже на следующей неделе. Кроме того, по его информации, трейлер игры Marvel’s Wolverine уже готов, однако покажут ли его на State of Play - вопрос пока остаётся открытым.