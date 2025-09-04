Том Хендерсон: Sony Santa Monica уже разрабатывает следующую полноценную часть God of War

Надежный игровой инсайдер Том Хендерсон сообщает о том, что студия Sony Santa Monica уже занимается новой полноценной частью God of War. Подробности и сроки выхода проекта на данный момент неизвестны.

Кроме того, по словам Хендерсона, в разработке у студии так же находится 2,5D-метройдвания по God of War, слухи о которой ходили ранее.

По данным инсайдера, следующая State of Play пройдет в конце сентября.