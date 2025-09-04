ЧАТ ИГРЫ
God of War: Ragnarok 09.11.2022
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица
8.9 3 632 оценки

Том Хендерсон: Sony Santa Monica уже разрабатывает следующую полноценную часть God of War

AceTheKing AceTheKing

Надежный игровой инсайдер Том Хендерсон сообщает о том, что студия Sony Santa Monica уже занимается новой полноценной частью God of War. Подробности и сроки выхода проекта на данный момент неизвестны.

Кроме того, по словам Хендерсона, в разработке у студии так же находится 2,5D-метройдвания по God of War, слухи о которой ходили ранее.

По данным инсайдера, следующая State of Play пройдет в конце сентября.

Комментарии: 10
North235

Кратоса поставили на конвейер. Жаль, жаль...

Andreikii

Кратоса поставили на конвейер еще 20 лет назад

North235 Andreikii

Не ну перезапуск 18-го года был годнотой, без ощущения конвейерности. А вот Рагнарек уже слегка пованивал.

CRAZY rock GAME North235

Это считай просто DlC

Syntrax

Петухи будут ?

HandsomeRed

1
SexualHarassmentPanda

Я надеюсь это будут очередные 15 часов семейной психотерапии