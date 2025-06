Тор, один из антагонистов God of War: Ragnarok - появится в виде коллекционной фигурки от Prime 1 Studio

Выставка Next Level Showcase, которую в эту субботу провела компания Prime 1 Studio, была полна интересных новостей для поклонников игр и коллекционных предметов. Помимо отличных фигурок из Death Stranding 2 и Devil May Cry 5, компания анонсировала появление коллекционной фигурки Тора из God of War: Ragnarok.

Тор из God of War: Ragnarok сильно отличается от того, как он был показан в фильмах компании Marvel. Он не похож на героя с золотистыми волосами, а наоборот, выглядит как громила с грубым лицом, густой бородой и массивным телом, демонстрируя жестокость и чрезмерность, которые определяют его личность.

Его суровый и недружелюбный образ во многом перекликается с тем, как он описан в норвежской мифологии, где Тор - бог грома со зверским аппетитом, колоссальной силой и взрывным нравом - скорее свирепый воин, чем символ добродетели.

Предзаказы откроются в третьем квартале 2025 года - с 1 июля по 30 сентября. Правда, какая будет цена и когда начнутся поставки, неизвестно.