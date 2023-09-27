В сети показали высокополигональную модель бога Одина по мотивам God of War: Ragnarok ©

Старший художник по персонажам, скрывающийся под ником Nishas, представил незаконченную 3D-модель Odin Alföðr, главного бога из скандинавской мифологии Одина, созданную с помощью Maya и ZBrush.

Модель, созданная под впечатлением от иллюстрации Yong Yi Lee "Alfodr, the Wizard" из игры God of War Ragnarök от Santa Monica, поражает количеством деталей, реалистичных поверхностей и великолепной анатомией, которые, по словам самого автора, удалось добиться за счет максимального приближения изображения к HD-рендерам из GoW. Для работы над персонажем художник использовал Maya, ZBrush и Marvelous Designer, а также Marmoset Toolbag, предназначенный для рендеринга модели в реальном времени.

Вот оригинальный концепт Nishas от Yong Yi Lee, использованный как исходный материал:

А вот некоторые из закулисных снимков, которыми поделился автор:

Дизайнер также поделился подробным изображением, показывающим, как были сделаны рога:

На данный момент проект все еще находится в стадии WIP, художник работает над текстурами и планирует представить финальную модель в ближайшем будущем.

God of War: Ragnarok - приключенческая экшен-игра разработана Santa Monica Studio. Сюжет God of War: Ragnarok разворачивается спустя несколько лет после событий, произошедших в предыдущей части серии. Мы вновь берем на себя роль Кратоса, который вместе со своим сыном Атреем путешествует по всем девяти мирам, стараясь избежать участия в титульном конфликте между норвежскими богами и гигантами.