16 ноября God of War: Sons of Sparta доберётся до PS4; игра получит два новых режима

16 ноября на PlayStation 4 выходит God of War: Sons of Sparta. Разработчик, студия Mega Cat Studios, также готовит обновление, которое добавит два новых игровых режима — они будут доступны как на PS4, так и на PS5.

В Santa Monica Studio подтвердили, что версия God of War: Sons of Sparta для PS4 станет доступна в полночь по местному времени. Этот 2D-экшен-платформер уже вышел на PlayStation 5, а новое обновление появится одновременно с релизом на PS4.

Первое нововведение — режим «Гермес» (Hermes Mode), созданный специально для спидраннеров. В нем предусмотрены таймер с разбивкой по этапам, постоянная таблица рекордов и другие инструменты, помогающие игрокам отслеживать свои прохождения.

Обычно режим «Гермес» открывается после первого прохождения игры, однако получить к нему доступ можно и раньше, введя специальный код в главном меню.

Второй режим, «Эреб» (Erebus Mode), предлагает гораздо более серьёзное испытание: и Кратос, и его враги погибают от одного удара, что делает каждое столкновение крайне опасным.

Выбрать один из этих режимов можно при начале новой игры, во время выбора слота для сохранения. После того как режим выбран, изменить его для данного файла сохранения будет уже нельзя.

Сюжет God of War: Sons of Sparta является каноничным и повествует о юных годах Кратоса, когда он проходил обучение в спартанской системе подготовки — агоге. История рассказывает о Кратосе и его брате Деймосе, путешествующих по Лаконии — региону, окружающему Спарту.

Над сценарием игры работала команда, создавшая God of War (2018), God of War Ragnarök и God of War Ragnarök: Valhalla.