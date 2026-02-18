Авторитетный инсайдер намекает, что Кратос может вернуться в Грецию для новой God of War

Похоже, ностальгия по брутальному прошлому Призрака Спарты захлестнула не только фанатов, но и самих разработчиков. После того как Sony обрадовала геймеров анонсом ремейков культовой греческой трилогии и выходом спин-оффа Sons of Sparta, в сети закипели обсуждения будущего основной линейки игр. Известный инсайдер Том Хендерсон подлил масла в огонь, намекнув, что следующая глава в истории Кратоса может стать своеобразным «возвращением домой».

Во время записи подкаста Хендерсон заявил, что у него есть стойкое ощущение, что следующая большая часть God of War, уже находящаяся в разработке, вернет действие в сеттинг греческой мифологии.

Есть много слухов о египетской мифологии... но у меня есть чувство, что мы вернемся к греческой. Возможно, именно поэтому они делают ремейки оригинальной трилогии

— отметил инсайдер, предположив, что переиздания могут служить сюжетным мостиком или прогревом перед релизом новой части серии.

Кроме того, Хендерсон сообщил еще одну любопытную деталь. Нго источники утверждают, что Кратос в будущей игре будет вооружен не только привычным арсеналом, но и косой. В сочетании со слухами о том, что проект может сфокусироваться на молодом Кратосе и его конфликте с Зевсом, теория о греческом приквеле или тайм-тревеле звучит всё более интригующе. Однако радоваться рано — учитывая ранние сроки разработки, релиз вряд ли состоится раньше 2028-2029 года, возможно, уже на PlayStation 6.

Обсуждение возможного возвращения к истокам проходит на фоне других горячих тем. Фанаты всерьез обеспокоены тем, что в ремейках может быть утрачена "взрослая" составляющая оригинала. О спорах вокруг цензуры в переизданиях читайте здесь: