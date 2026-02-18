Авторитетный инсайдер намекает, что Кратос может вернуться в Грецию для новой God of War... и вооружится косой

Похоже, ностальгия по брутальному прошлому Призрака Спарты захлестнула не только фанатов, но и самих разработчиков. После того как Sony обрадовала геймеров анонсом ремейков культовой греческой трилогии и выходом спин-оффа Sons of Sparta, в сети закипели обсуждения будущего основной линейки игр. Известный инсайдер Том Хендерсон подлил масла в огонь, намекнув, что следующая глава в истории Кратоса может стать своеобразным «возвращением домой».
Во время записи подкаста Хендерсон заявил, что у него есть стойкое ощущение, что следующая большая часть God of War, уже находящаяся в разработке, вернет действие в сеттинг греческой мифологии.
Есть много слухов о египетской мифологии... но у меня есть чувство, что мы вернемся к греческой. Возможно, именно поэтому они делают ремейки оригинальной трилогии
— отметил инсайдер, предположив, что переиздания могут служить сюжетным мостиком или прогревом перед релизом новой части серии.
Кроме того, Хендерсон сообщил еще одну любопытную деталь. Нго источники утверждают, что Кратос в будущей игре будет вооружен не только привычным арсеналом, но и косой. В сочетании со слухами о том, что проект может сфокусироваться на молодом Кратосе и его конфликте с Зевсом, теория о греческом приквеле или тайм-тревеле звучит всё более интригующе. Однако радоваться рано — учитывая ранние сроки разработки, релиз вряд ли состоится раньше 2028-2029 года, возможно, уже на PlayStation 6.
Обсуждение возможного возвращения к истокам проходит на фоне других горячих тем. Фанаты всерьез обеспокоены тем, что в ремейках может быть утрачена "взрослая" составляющая оригинала. О спорах вокруг цензуры в переизданиях читайте здесь:
Не всех в Греции добил, надо бы вернуться и закончить дело.
не все в Греции сдолбил, надо бы вернуться и закончить дело...
Возможно Кратос вернется искупить ошибки и станет богом возрождения греций
То есть, нас ждёт очередная эротическая новелла?
Уж лучше греция, чем запутанная мифология скандинавов.
Счастливый человек.... Это ты ещё в славянской разобраться не пытался.
“изогнутому мечу, похожему на ятаган” —древнем Египте оно называлось хопеш
Вот это я понимаю - надежный источник
И что, там у него будет дочь с которой он отправится в путешествие? Кратос - заботливый папаша.
Учитывая, что он не раз бывал в Аиде, может действительно вытащит дочь и жену оттуда
не, там у него уже внуки будут...
Как-то двусмысленно звучит. Осуждаю.
Вот его второе оружие
=у него есть стойкое ощущение...
= у меня есть чувство....
=Есть много слухов...
Чудаку с такими приколами в битве экстрасенсов играть только , такооой прям авторитетный к тому-же, настоооолько прям известный (хрен пойми почему) что информации о нём считай ноль и известность(вроде как) реально за что-то получают, а за что получил он? ^_^
Кратосу в любом случаи в Грецию возвращается, там его могила пустует.
Этого не будет.