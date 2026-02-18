ЧАТ ИГРЫ
God of War Sons of Sparta 13.02.2026
Экшен, Платформер, Фэнтези
4.4 49 оценок

Авторитетный инсайдер намекает, что Кратос может вернуться в Грецию для новой God of War... и вооружится косой

Gutsz Gutsz

Похоже, ностальгия по брутальному прошлому Призрака Спарты захлестнула не только фанатов, но и самих разработчиков. После того как Sony обрадовала геймеров анонсом ремейков культовой греческой трилогии и выходом спин-оффа Sons of Sparta, в сети закипели обсуждения будущего основной линейки игр. Известный инсайдер Том Хендерсон подлил масла в огонь, намекнув, что следующая глава в истории Кратоса может стать своеобразным «возвращением домой».

Бог войны возвращается! Sony анонсировала трилогию ремейков God of War и выпустила God of War: Sons of Sparta

Во время записи подкаста Хендерсон заявил, что у него есть стойкое ощущение, что следующая большая часть God of War, уже находящаяся в разработке, вернет действие в сеттинг греческой мифологии.

Есть много слухов о египетской мифологии... но у меня есть чувство, что мы вернемся к греческой. Возможно, именно поэтому они делают ремейки оригинальной трилогии

— отметил инсайдер, предположив, что переиздания могут служить сюжетным мостиком или прогревом перед релизом новой части серии.

Кроме того, Хендерсон сообщил еще одну любопытную деталь. Нго источники утверждают, что Кратос в будущей игре будет вооружен не только привычным арсеналом, но и косой. В сочетании со слухами о том, что проект может сфокусироваться на молодом Кратосе и его конфликте с Зевсом, теория о греческом приквеле или тайм-тревеле звучит всё более интригующе. Однако радоваться рано — учитывая ранние сроки разработки, релиз вряд ли состоится раньше 2028-2029 года, возможно, уже на PlayStation 6.

Обсуждение возможного возвращения к истокам проходит на фоне других горячих тем. Фанаты всерьез обеспокоены тем, что в ремейках может быть утрачена "взрослая" составляющая оригинала. О спорах вокруг цензуры в переизданиях читайте здесь:

Фанаты God of War опасаются, что ремейки подвергнутся цензуре из-за интимных сцен
66
36
Комментарии:  36
Иваныч из Тулы

Не всех в Греции добил, надо бы вернуться и закончить дело.

f a PG

не все в Греции сдолбил, надо бы вернуться и закончить дело...

Madiark

Возможно Кратос вернется искупить ошибки и станет богом возрождения греций

Иваныч из Тулы Madiark

То есть, нас ждёт очередная эротическая новелла?

NРС
а именно изогнутому мечу
enigmahas

Уж лучше греция, чем запутанная мифология скандинавов.

Pop Egor90

Счастливый человек.... Это ты ещё в славянской разобраться не пытался.

LightheartedYalim

“изогнутому мечу, похожему на ятаган” —древнем Египте оно называлось хопеш

AlexRed1892
у него есть стойкое ощущение
у меня есть чувство

Вот это я понимаю - надежный источник

Black3D

И что, там у него будет дочь с которой он отправится в путешествие? Кратос - заботливый папаша.

BluntZebulon

Учитывая, что он не раз бывал в Аиде, может действительно вытащит дочь и жену оттуда

f a PG

не, там у него уже внуки будут...

NРС BluntZebulon
он не раз бывал в Аиде

Как-то двусмысленно звучит. Осуждаю.

TERMINATOR-T800

Вот его второе оружие

Kokoprime1991

=у него есть стойкое ощущение...

= у меня есть чувство....

=Есть много слухов...

Чудаку с такими приколами в битве экстрасенсов играть только , такооой прям авторитетный к тому-же, настоооолько прям известный (хрен пойми почему) что информации о нём считай ноль и известность(вроде как) реально за что-то получают, а за что получил он? ^_^

Pop Egor90

Кратосу в любом случаи в Грецию возвращается, там его могила пустует.

takoe

Этого не будет.

