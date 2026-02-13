Бог войны возвращается! Sony анонсировала трилогию ремейков God of War и выпустила God of War: Sons of Sparta

В рамках сегодняшнего эфира State of Play, приуроченного к 20-летию франшизы, компания Sony и студия Santa Monica представили сразу два крупных проекта во вселенной God of War. Главными событиями стали официальное подтверждение разработки обновленной классической трилогии и неожиданный релиз спин-оффа о молодости Кратоса.

Анонсировать разработку ремейков греческой трилогии вышел Ти-Си Карсон — оригинальный голос Кратоса. Он подтвердил, что проект находится на ранней стадии производства. Как сообщается, над ремейка игр трудится полный штат всей студии Santa Monica, который включает оригинальный состав авторов и новых сотрудников. Разработчики пообещали поделиться подробностями позже, подчеркнув, что проект станет масштабным подарком для фанатов к юбилею серии.

Вторым громким анонсом стал выход игры God of War: Sons of Sparta. В отличие от основных частей серии, проект выполнен в жанре 2D-экшен-платформера.

История является каноничной и повествует о юности Кратоса и его брата Деймоса во время их суровых тренировок в спартанской агогэ. Игра создана студией Mega Cat Studios в партнерстве с Santa Monica Studio. Игра уже вышла и доступна для загрузки на PlayStation 5.