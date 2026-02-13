ЧАТ ИГРЫ
God of War Sons of Sparta 13.02.2026
Экшен, Платформер, Фэнтези
0 0 оценок

Бог войны возвращается! Sony анонсировала трилогию ремейков God of War и выпустила God of War: Sons of Sparta

Gutsz Gutsz

В рамках сегодняшнего эфира State of Play, приуроченного к 20-летию франшизы, компания Sony и студия Santa Monica представили сразу два крупных проекта во вселенной God of War. Главными событиями стали официальное подтверждение разработки обновленной классической трилогии и неожиданный релиз спин-оффа о молодости Кратоса.

Анонсировать разработку ремейков греческой трилогии вышел Ти-Си Карсон — оригинальный голос Кратоса. Он подтвердил, что проект находится на ранней стадии производства. Как сообщается, над ремейка игр трудится полный штат всей студии Santa Monica, который включает оригинальный состав авторов и новых сотрудников. Разработчики пообещали поделиться подробностями позже, подчеркнув, что проект станет масштабным подарком для фанатов к юбилею серии.

Вторым громким анонсом стал выход игры God of War: Sons of Sparta. В отличие от основных частей серии, проект выполнен в жанре 2D-экшен-платформера.

История является каноничной и повествует о юности Кратоса и его брата Деймоса во время их суровых тренировок в спартанской агогэ. Игра создана студией Mega Cat Studios в партнерстве с Santa Monica Studio. Игра уже вышла и доступна для загрузки на PlayStation 5.

26
25
Комментарии:  25
Alli baba14

пхаха пекари как всегда в пролете, а я с кайфом в сыны Спарты поиграю на моей плоечке!

18
SilkySarge

Капец так открыто жопу себе вылизывать может только сонибой

8
Predator556

Ждем РС версии

8
TerryTrix

А пока ждём, предлагаю перепройти оригинальную трилогию на емуляторях)

Вместе с Chains of Olympus и Ghost of Sparta на десерт)

3
SexualHarassmentPanda

Я бы лучше в ремастеры первых честей на ПК сыграл. Эти ремейки они будут пилить ещё лет 5 наверное и могут просрать там всё что угодно т.к больше половины из того, что было в оригинале уже нельзя показывать современным детишкам. По тем же причинам современный год оф вар которые недавно выходили это просто сеанс семейной психотеропии по сравнению с тем, какой разнос алимпа был в оригинальных играх.

6
Alli baba14

На пк не выйдет

5
TerryTrix

Стоп, РЕМЕЙКИ?! Вот так поворот!!! Да будут вновь пролиты реки крови!!!

4
ОгурчикЮрец

Ага, если не зацензурят.

1
Butcherly ОгурчикЮрец

За кровь не страшно, современные сценаристы не боятся показывать насилие. А вот от агрессивных и жестоких персонажей без оправдания и покаяния - трясутся панически. Вот именно за Кратоса страшно. Потому что в GoW 2018 Кратоса не просто сгладили, его буквально заменили на популярный типаж "мрачного рефлексирующего мужика с ребёнком". От прежнего персонажа там, кроме лора, ничего не осталось.

1
Gords

Уж лучше бы выпустили ремастеры на ПК, а то с этими ремейками фиг знает сколько делать будут, и наверняка всё испортят и зацензурят. Вот подтянули бы графику всех игр (не только трилогии) до третей части или восхождения, и было бы вполне себе нормально.

4
Никита Дроздоvv

Ремейки бога войны? Прям РЕМЕЙКИ? Если да, это вообще шикарно. Это я буду ждать.

3
ДЕНИСКА_омск

Караул сони СЛОУПОКИ! трилогию надо было переиздавать еще перед ГадомВойны 2018 года

1
Pаrallax

Мамкины спецы в строю!

ОгурчикЮрец
Вторым громким анонсом стал выход игры God of War: Sons of Sparta.

Хахахах очень сильное заявление. Мобилка блин.

А ремейки, наверно сто лет ждать.

1
Taicho

Спустя год вроде после первых слухов. Вот бы ещё Sons of Sparda.

TerryTrix

Подвезут потом вместе с Chains of Olympus.

Alli baba14 TerryTrix

Не подвезут

2
StrelitziaReg

интересно по геймплею будут делать чистый слешер с отдаленной камерой или поубавят врагов и ближе к последним частям.

ConciseYu

и ПК продинамили, как и хд части с псп и Ascension

