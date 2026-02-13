Бог войны возвращается! Sony анонсировала трилогию ремейков God of War и выпустила God of War: Sons of Sparta

В рамках сегодняшнего эфира State of Play, приуроченного к 20-летию франшизы, компания Sony и студия Santa Monica представили сразу два крупных проекта во вселенной God of War. Главными событиями стали официальное подтверждение разработки обновленной классической трилогии и неожиданный релиз спин-оффа о молодости Кратоса.
Анонсировать разработку ремейков греческой трилогии вышел Ти-Си Карсон — оригинальный голос Кратоса. Он подтвердил, что проект находится на ранней стадии производства. Как сообщается, над ремейка игр трудится полный штат всей студии Santa Monica, который включает оригинальный состав авторов и новых сотрудников. Разработчики пообещали поделиться подробностями позже, подчеркнув, что проект станет масштабным подарком для фанатов к юбилею серии.
Вторым громким анонсом стал выход игры God of War: Sons of Sparta. В отличие от основных частей серии, проект выполнен в жанре 2D-экшен-платформера.
История является каноничной и повествует о юности Кратоса и его брата Деймоса во время их суровых тренировок в спартанской агогэ. Игра создана студией Mega Cat Studios в партнерстве с Santa Monica Studio. Игра уже вышла и доступна для загрузки на PlayStation 5.
пхаха пекари как всегда в пролете, а я с кайфом в сыны Спарты поиграю на моей плоечке!
Капец так открыто жопу себе вылизывать может только сонибой
Ждем РС версии
А пока ждём, предлагаю перепройти оригинальную трилогию на емуляторях)
Вместе с Chains of Olympus и Ghost of Sparta на десерт)
Я бы лучше в ремастеры первых честей на ПК сыграл. Эти ремейки они будут пилить ещё лет 5 наверное и могут просрать там всё что угодно т.к больше половины из того, что было в оригинале уже нельзя показывать современным детишкам. По тем же причинам современный год оф вар которые недавно выходили это просто сеанс семейной психотеропии по сравнению с тем, какой разнос алимпа был в оригинальных играх.
На пк не выйдет
Стоп, РЕМЕЙКИ?! Вот так поворот!!! Да будут вновь пролиты реки крови!!!
Ага, если не зацензурят.
За кровь не страшно, современные сценаристы не боятся показывать насилие. А вот от агрессивных и жестоких персонажей без оправдания и покаяния - трясутся панически. Вот именно за Кратоса страшно. Потому что в GoW 2018 Кратоса не просто сгладили, его буквально заменили на популярный типаж "мрачного рефлексирующего мужика с ребёнком". От прежнего персонажа там, кроме лора, ничего не осталось.
Уж лучше бы выпустили ремастеры на ПК, а то с этими ремейками фиг знает сколько делать будут, и наверняка всё испортят и зацензурят. Вот подтянули бы графику всех игр (не только трилогии) до третей части или восхождения, и было бы вполне себе нормально.
Ремейки бога войны? Прям РЕМЕЙКИ? Если да, это вообще шикарно. Это я буду ждать.
Караул сони СЛОУПОКИ! трилогию надо было переиздавать еще перед ГадомВойны 2018 года
Мамкины спецы в строю!
Хахахах очень сильное заявление. Мобилка блин.
А ремейки, наверно сто лет ждать.
Спустя год вроде после первых слухов. Вот бы ещё Sons of Sparda.
Подвезут потом вместе с Chains of Olympus.
Не подвезут
интересно по геймплею будут делать чистый слешер с отдаленной камерой или поубавят врагов и ближе к последним частям.
и ПК продинамили, как и хд части с псп и Ascension