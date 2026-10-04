Эксклюзив PlayStation 5 "God of War Sons of Sparta" запустили на ПК без эмулятора с помощью AnyPS5

Разработчик под ником OverkillLabs2 выложил в открытый доступ проект SoS-PS5, который позволяет запускать консольный эксклюзив PlayStation 5 под названием God of War: Sons of Sparta на операционных системах Windows. Запуск осуществляется напрямую без использования классических эмуляторов приставки, на базе развивающегося инструментария AnyPS5.

В основе этого решения лежит отказ от эмуляции центрального процессора, так как архитектура современной консоли от Sony и обычных компьютеров совпадает. Исходный исполняемый файл адаптируется под систему Windows, а графические инструкции перенаправляются через графический интерфейс Vulkan 1.3.

Собственный код игры для x86-64 исполняется прямо на процессоре без процессорной эмуляции. Системные библиотеки PlayStation 5 и команды графического процессора воссозданы через слой совместимости по аналогии с Wine и DXVK.

- OverkillLabs2, разработчик проекта SoS-PS5

На тестовой конфигурации с видеокартой GeForce RTX 5070 Ti проект выдает около 60 кадров в секунду как в главном меню, так и во время игрового процесса. Приложение полностью воспроизводит звуковой ряд со всеми эффектами и музыкой. Управление оптимизировано для одновременной работы клавиатуры, мыши и любых современных геймпадов с поддержкой XInput, DualShock или DualSense, а на среднюю кнопку мыши назначен специальный режим прицеливания.

Для работы требуется перенести оригинальные файлы расшифрованного дистрибутива версии 01.008.001 с кодом PPSA28997 в каталог с файлом SonsOfSparta-PS5.exe. При первичном запуске утилита тратит около 2 минут на автоматическую подготовку игровых данных общим весом около 25 ГБ, после чего последующие старты происходят мгновенно, а исходные файлы пользователя не подвергаются модификации.

По умолчанию движок выводит изображение в разрешении 4K с масштабированием под окно, что создает тяжелую нагрузку на видеочипы начального уровня. В обновлении 0.2.0 создатель добавил поддержку файла resolution.txt для ручного снижения разрешения до 1080p или 1440p, а в версии 0.2.1 исправил ошибку перезаписи системных файлов и реестра при переносе папки на другой диск.

На текущем этапе проект сохраняет ряд технических шероховатостей. При первом прохождении компиляция шейдеров происходит прямо во время игры, вызывая визуальные артефакты и микрофризы до момента их сохранения в кэш. Вступительный видеоролик способен зависать на темном кадре примерно на 10 секунд, а само тестирование проводилось только на видеокартах NVIDIA под Windows 10 и Windows 11, тогда как поведение сборки на графике AMD и Intel пока остается неизученным.