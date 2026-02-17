Фанаты вступились за God of War: Sons of Sparta и призвали Sony делать больше небольших проектов

После анонса и релиза God of War: Sons of Sparta игра оказалась в центре споров. Часть аудитории встретила 2D-ответвление серии прохладно, раскритиковав визуальный стиль и сам жанр метроидвании. Однако другая часть фанатов уверена: именно такие проекты сейчас и нужны PlayStation.

На агрегаторах оценок новинка держится на уровне около 70 баллов, что нельзя назвать провалом, но и безусловным хитом её пока не считают. В соцсетях звучат претензии к «простоватой» графике и усталости от сайд-скроллеров. Тем не менее сторонники проекта напоминают, что многие годами жаловались на однообразие линейки Sony, где доминируют дорогие кинематографичные экшены от третьего лица — включая последние части God of War.

По мнению защитников игры, Sons of Sparta как раз демонстрирует необходимое разнообразие формата и более скромный подход к бюджету. Они отмечают, что индустрия всё чаще сталкивается с проблемой раздутых AAA-бюджетов, достигающих сотен миллионов долларов, и называют такие расходы рискованными и трудноокупаемыми.

Игроки также обращают внимание на цену проекта — около 30 долларов — и считают, что Sony могла бы активнее выпускать компактные игры между крупными релизами. Это позволило бы не только поддерживать интерес аудитории, но и частично компенсировать расходы на блокбастеры.

Некоторые пользователи прямо заявляют, что PlayStation выиграла бы от большего числа подобных экспериментов вместо постоянной гонки за фотореализмом и «графикой с подсчитываемыми волосками в носу». В качестве примера более гибкой стратегии часто приводят Nintendo, которая регулярно чередует крупные релизы с проектами меньшего масштаба.

Пока рано говорить, повлияют ли продажи Sons of Sparta на дальнейшую стратегию Sony. Однако дискуссия вокруг игры ясно показывает: часть аудитории готова поддерживать не только масштабные AAA-постановки, но и более компактные проекты с упором на геймплей.