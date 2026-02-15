God of War Sons of Sparta имеет смешанные отзывы и в настоящее время у неё самый низкий рейтинг на Metacritic

После долгого ожидания состоялся релиз новой игры во вселенной God of War. Однако Sons of Sparta оказался не масштабным AAA-проектом, к которому привыкли поклонники, а камерной метроидванией, исследующей прошлое Кратоса. Реакция игроков оказалась куда менее восторженной, чем ожидалось.

На данный момент God of War: Sons of Sparta имеет самый низкий пользовательский рейтинг на Metacritic среди всех игр франшизы — 7,4 балла. Даже God of War: Ascension, которая тоже не пользовалась особой любовью, набрала больше. Хотя 7,4 — это не катастрофа, для одной из самых популярных игр Sony такой результат выглядит разочаровывающим.

Серия God of War всегда ассоциировалась с эпическими масштабами, зрелищностью и огромными бюджетами. Sons of Sparta же — экспериментальный проект, который не всем пришёлся по душе.

Некоторые хвалят игру за попытку расширить вселенную за пределами основной серии. Другие критикуют за шаблонный геймплей, пресность и повторяемость. Некоторые считают, что без бренда God of War игра стала бы обычным проходным проектом в PlayStation Store.с Даже создатель серии резко раскритиковал проект, назвав его «чепухой».

Фанатов утешила новость, озвученная на презентации State of Play: Sony официально анонсировала ремейк греческой трилогии (God of War 2005, 2007 и 2010 годов). Оригинальный голос Кратоса, Терренс Карсон, подтвердил своё участие.

Поклонникам есть чего ждать: ремейк классических игр, сериал от Amazon и возможная новая часть основной серии.