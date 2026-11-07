God of War: Sons of Sparta может выйти на PS4 - на это намекают находки в базе данных PSN

God of War: Sons of Sparta может появиться на консоли PlayStation 4 — об этом сообщает сервис PlayStation Size, отслеживающий обновления в базе данных PlayStation. В своем аккаунте в социальной сети X сервис предположил, что этот ретро-экшен-платформер, изначально выпущенный эксклюзивно для PS5 в начале текущего года, может получить версию для консоли предыдущего поколения.

Проект God of War: Sons of Sparta, разработанный студией Mega Cat Studios в сотрудничестве с SIE Santa Monica Studio, вышел на PlayStation 5 12 февраля 2026 года. В отличие от основных игр серии, это 2D-экшен-платформер с элементами «метроидвании», выполненный в пиксельной стилистике и предлагающий сражения с видом сбоку, а также исследование игрового мира.

На данный момент информация о возможном выходе игры на PS4 официально не подтверждена: ни Sony, ни разработчики пока не заявляли о планах по переносу God of War: Sons of Sparta на эту платформу.