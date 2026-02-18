God of War: Sons of Sparta не смогла впечатлить журналистов

God of War: Sons of Sparta неожиданно вышла на PlayStation 5 в прошлый четверг — двухмерный приквел, рассказывающий о прошлом Кратоса, в настоящее время имеет средний рейтинг 69 на Metascore и 72 на OpenCritic.

Игра была принята как добротная метроидвания с продуманной боевой системой, хорошо продуманным исследованием мира и сильным сюжетным акцентом на юности Кратоса и его отношениях с Деймосом, углубляющим образ персонажа в рамках хронологии серии. Однако большинство обзоров указывают на чрезмерную консервативность игры: простая система развития навыков, повторяющиеся враги, несложные испытания и мало инноваций в жанре, а также невыразительный художественный стиль и некоторые технические проблемы.

80 – COGconnected

God of War: Sons of Sparta — это хорошо продуманная, хотя и традиционная, метроидвания. Боевая система увлекательна, особенно по мере прохождения игры, когда враги используют разнообразные атаки, требующие определённых способов уклонения. Новые способности расширяют ваш арсенал, добавляя ещё больше сложности в каждое столкновение. Хотя платформенные секции и головоломки выигрывают от точного и хорошо продуманного дизайна, художественное оформление компетентное, но невыразительное. Несмотря на то, что это хорошее знакомство с Кратосом, эта часть не достигает мифических высот серии.

75 – CGMagazine

God of War: Sons of Sparta — это добротная игра, которая выводит франшизу в новое русло, но она кажется слишком безопасной и слишком точно следует формуле, чтобы поклонники жанра могли по-настоящему оценить её.

70 – Gameliner

Хорошая ли игра God of War: Sons of Sparta в серии God of War? Безусловно. Она предлагает содержательный взгляд на прошлое Кратоса, подкреплённый превосходной игрой Т.К. Карсона и чрезвычайно качественным техническим исполнением. Однако как метроидвания она хороша, но не великолепна. Она хорошо справляется со своей ролью, но за свою цену в жанре есть более сильные конкуренты.

60 – GamesRadar+

God of War: Sons of Sparta изо всех сил пытается предложить лучшее из God of War или лучшее, что может предложить жанр Metroidvania. Боевая система пресная и безжизненная, несмотря на некоторые хорошие идеи, а графика уродливая и запутанная. Даже отсутствие жестоких добивающих приёмов делает все довольно сдержанным. Это не плохо, но быть просто функциональным, не будучи захватывающим — это грех для God of War.

60 – Gamekult

God of War: Sons of Sparta — это очень классическая Metroidvania, и именно это является её самым большим ограничением, не говоря уже о многочисленных упомянутых технических проблемах. Но все работает очень хорошо. Настоящее удовольствие доставляет постепенное наращивание силы за счёт улучшений, унижение противников хорошим парированием перед уничтожением их специальной атакой, а также поиск сокровищ или секретов. Однако это игра, недостатки которой более очевидны, чем её достоинства.