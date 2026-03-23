God of War: Sons of Sparta показывает хорошие продажи, несмотря на критику

Несмотря на волну критики, обрушившуюся на God of War: Sons of Sparta после релиза, проект едва ли можно считать провальным. По свежим данным Circana, игра умудрилась закрепиться на 14-й строчке в списке самых продаваемых тайтлов февраля.

Проект, ставший сюрпризом для фанатов после конференции State of Play, посвящен новым приключениям Кратоса и его брата. Правда, без рекордов со знаком «минус» не обошлось: на Metacritic игра получила всего 64 балла, став худшей в истории франшизы по мнению критиков.

Тем не менее, в плане выручки «Сыны Спарты» показали зубы, обойдя в феврале такие хиты, как Spider-Man 2, Forza Horizon 5, Ghost of Yotei, а также Resident Evil Generation Pack и Pokémon Legends Z-A.

В экосистеме PlayStation игра и вовсе заняла шестое место по популярности. С учетом того, что бюджет новинки явно был скромнее, чем у номерных частей серии, Sony определенно осталась в плюсе, даже несмотря на неоднозначную реакцию сообщества.