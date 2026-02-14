God of War Sons of Sparta получает отличные оценки от игроков

Громким завершением февральского State of Play 2026 года стал неожиданный анонс God of War: Sons of Sparta. Новинка представляет собой динамичный 2D-экшен, возвращающий серию к её истокам — в суровый сеттинг Древней Греции.

Игра моментально стала главной темой для обсуждений. Геймеров покорила не только эстетика и оригинальность идеи, но и долгожданная возможность вновь погрузиться в классическую эпоху греческих мифов, с которой когда-то начался путь Кратоса. С рейтингом 4,82 из 5 на основе 3,2 тысяч отзывов, Sons of Sparta закрепилась в топе самых успешных релизов на PS5 за текущий период. При этом не стоит забывать, что речь идет о рейтинге сообщества PlayStation, то есть о самом настоящем «голосе игроков».

Параллельно в сети появляются первые данные о длительности приключения: прохождение God of War: Sons of Sparta займет в среднем 11–13 часов. Для проекта по сниженной цене – это идеальный вариант. Sony явно угадала с форматом: небольшая, но динамичная игра, которая уже пришлась по душе фанатам.