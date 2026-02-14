God of War Sons of Sparta получает отличные оценки от игроков

Громким завершением февральского State of Play 2026 года стал неожиданный анонс God of War: Sons of Sparta. Новинка представляет собой динамичный 2D-экшен, возвращающий серию к её истокам — в суровый сеттинг Древней Греции.
Игра моментально стала главной темой для обсуждений. Геймеров покорила не только эстетика и оригинальность идеи, но и долгожданная возможность вновь погрузиться в классическую эпоху греческих мифов, с которой когда-то начался путь Кратоса. С рейтингом 4,82 из 5 на основе 3,2 тысяч отзывов, Sons of Sparta закрепилась в топе самых успешных релизов на PS5 за текущий период. При этом не стоит забывать, что речь идет о рейтинге сообщества PlayStation, то есть о самом настоящем «голосе игроков».
Параллельно в сети появляются первые данные о длительности приключения: прохождение God of War: Sons of Sparta займет в среднем 11–13 часов. Для проекта по сниженной цене – это идеальный вариант. Sony явно угадала с форматом: небольшая, но динамичная игра, которая уже пришлась по душе фанатам.
наконец то пс5 окупилась, лютый экз
Получила отличную накрутку оценок разве что
ты чего это ? у сони одни шедевры же выходят
странно, что это экз пс5
стопудов высокие оценки за то, что Соня оставила эту индюшатиню на пс 5 ) была бы мультиплатформа - закопали бы уже
После получение убогим 2д инди-платформером для детишек SilkSong игры года я уже ничему не удивляюсь.
2д мусор получает высокие оценки? жесть, какой же лютый ноугамез на сони
Фанаты Годачей схавали поделку на хайпе от анонса ремейка.
Хз. Посматриваю прохождение. Простенькая метроидвания, крови почти нет, враги после смерти превращаются в черную дымку. Разнообразия за 3 часа из 9 в видео прохождении не так чтобы много. Бегает, копьем тыкает во врагов и изредка швыряет бомбы с заранее подготовленных местах, на этом вся боевка. Сюжет тоже звезд с неба не хватает. Была бы бесплатная, то было бы норм, за деньги такое брать... только на любителю.
Посмотрел геймплей, в общем х*ета унылая