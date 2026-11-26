Энтузиасты выпустили первую версию неофициального ПК-порта God of War: Sons of Sparta, позволяющего запускать оригинальную версию игры для PlayStation 4 непосредственно на Windows x64. Экспериментальная поддержка также реализована для Linux и Steam Deck.

Порт предлагает ряд улучшений по сравнению с оригиналом. В частности, появилась поддержка разрешений вплоть до 4K, ультрашироких мониторов с соотношением сторон 21:9 и 32:9, а также частоты кадров до 240 FPS. Доступны режимы 30, 60, 90, 120, 144, 165 и 240 FPS, а также неограниченная частота кадров с корректной синхронизацией.

Среди других возможностей:

Поддержка локального кооператива на двоих в режиме The Pit of Agonies — за Кратоса и Деймоса.

Возможность открыть The Pit of Agonies и Hermes Mode с самого начала, не проходя сюжетную кампанию.

Автоматическое переключение обозначений кнопок между контроллерами Xbox и PlayStation.

Поддержка DualShock 4, DualSense и других геймпадов SDL.

Сглаживание SMAA, анизотропная фильтрация до 16x, масштабирование AMD FSR 1 и повышение резкости RCAS.

Локальная система достижений и сохранений с резервным копированием.

Возможность пропустить вступительные заставки и сразу перейти в главное меню.

Оба режима раннего доступа к дополнительным возможностям отключены по умолчанию. Они не изменяют сохранения сюжетной кампании.

ПК-порт распространяется без игровых файлов: для его использования потребуется собственная легальная копия God of War: Sons of Sparta для PS4 — американское издание CUSA57767 версии 1.00 или 1.01. Установить её можно через соответствующую страницу лаунчера.

Проект доступен в виде нативных сборок для Windows x64 и Linux x86-64 (AppImage), поэтому запускать игру через Proton или Wine не требуется.