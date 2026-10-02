God of War: Sons of Sparta разогнали до 343 FPS на ПК через эмулятор PS5 KytyPS5

Эмулятор PlayStation 5 KytyPS5 продолжает демонстрировать быстрый рост производительности. В новом тесте God of War: Sons of Sparta удалось запустить на ПК с частотой кадров, которая в отдельных моментах превышает 300 FPS и достигает примерно 343 FPS.

Для тестирования использовалась мощная система с процессором AMD Ryzen 7 9800X3D и видеокартой GeForce RTX 4080.

Судя по показаниям счётчика производительности во время демонстрации, частота кадров находится примерно в диапазоне от 207 до 343 FPS. Таким образом, даже нижняя граница результата значительно превышает стандартные 60 кадров в секунду.

Новый тест особенно примечателен на фоне предыдущих демонстраций God of War: Sons of Sparta через KytyPS5. Сначала игру показывали примерно при 60 FPS, а позднее появился тест на Ryzen 7 9800X3D, в котором средняя производительность составляла около 137 FPS при показателе 1% Low в 65 FPS. Теперь на системе с RTX 4080 максимальная частота кадров превысила 340 FPS.

В демонстрации используется свежая сборка KytyPS5. В официальном репозитории проекта доступна версия KytyPS5-2026-10-01-4479808, выпущенная 1 октября.

При этом столь высокая частота кадров в отдельном тестовом отрезке не означает, что God of War: Sons of Sparta будет постоянно работать при 200–300 FPS на протяжении всего прохождения. Результат демонстрирует производительность конкретного участка игры на одной из самых быстрых современных игровых платформ.

Тем не менее God of War: Sons of Sparta сейчас остаётся одним из наиболее показательных примеров прогресса KytyPS5. Ещё недавно первые демонстрации ограничивались примерно 60 FPS, тогда как свеж