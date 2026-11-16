God of War: Sons of Sparta вышла на PS4 - с двумя новыми режимами для PS4 и PS5

Sony и студия Mega Cat Studios объявили о релизе God of War: Sons of Sparta на PlayStation 4. Игра теперь доступна владельцам консоли предыдущего поколения.

Одновременно с этим для игроков на PS4 и PS5 выпущено крупное контентное обновление. Оно добавляет два новых режима для эндгейма. Режим Hermes предназначен для любителей спидраннинга и, вероятно, потребует от игроков максимальной скорости прохождения. Второй режим, Erebus, ориентирован на тех, кто ищет предельное испытание и готов к самым сложным сражениям.

God of War: Sons of Sparta — это стилизованный экшен, выполненный в ретро-эстетике. Игра доступна на PS4 и PS5.