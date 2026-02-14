ЧАТ ИГРЫ
God of War Sons of Sparta 13.02.2026
Кооперативный режим в God of War Sons of Sparta становится доступным только после прохождения сюжета

Extor Menoger Extor Menoger

Состоялся релиз нового экшена God of War Sons of Sparta, который на первый взгляд представляет собой классическое одиночное приключение. Однако внимательные пользователи заметили в цифровом магазине PlayStation Store техническую пометку о поддержке режима для 1-2 игроков. При первом запуске геймеры не обнаружили в меню опции для подключения второго участника, что вызвало недоумение у аудитории.

Ситуацию прояснили разработчики из студии Santa Monica. Они подтвердили, что информация в магазине не является ошибкой, а игра действительно содержит контент для двоих. Авторы уточнили, что совместный режим реализован не в основной кампании, а в формате специальных испытаний. Доступ к этому контенту открывается только после полного прохождения сюжетной истории.

Как сообщили создатели, после финальных титров игроки получают доступ к режиму арены, где можно сражаться с волнами противников. Именно эту активность можно проходить как соло, так и в локальном кооперативе. Такое решение геймдизайнеров встретило смешанные отзывы в сети. Многие пользователи выразили недовольство тем, что функционал заблокирован в начале игры. Часть покупателей рассчитывала опробовать совместный режим сразу после покупки, поэтому необходимость предварительно завершить одиночную кампанию показалась им спорным ограничением.

Артур Деменко

Sony Santa Monica - контора 3.14

5
Артур Деменко

Те кто со мной не согласны , тоже 3.14

Dark Corsair

Такое себе решение...

1
ZackSnyder

Когда ждёшь блокбастера, а получаешь аналог последнего принца Персии...