KytyPS5 разогнал God of War Sons of Sparta до 137 FPS - новый тест показал впечатляющий скачок производительности

Развитие эмулятора PlayStation 5 KytyPS5 продолжает набирать темп. В новом тесте PSXTech God of War Sons of Sparta показала в среднем около 137 FPS, тогда как показатель 1% Low составил 65 FPS. Для сравнения, в предыдущей демонстрации игра работала примерно при 60 кадрах в секунду, поэтому свежий результат указывает на заметный прогресс производительности.

Тест проводился на системе с AMD Ryzen 7 9800X3D. При этом делать вывод о полной работоспособности игры пока рано: опубликованная демонстрация охватывает лишь небольшой участок геймплея. Неизвестно, сохранится ли аналогичная производительность на протяжении всей кампании и можно ли уже пройти God of War Sons of Sparta от начала до конца без критических проблем.

Такая оговорка особенно важна с учётом текущего состояния самого KytyPS5. В официальном репозитории разработчики прямо называют эмулятор проектом на ранней стадии, предупреждая об ограниченной совместимости и возможных существенных изменениях поведения между сборками. Главным направлением разработки сейчас остаются совместимость и стабильность запуска игр.

God of War Sons of Sparta вышла эксклюзивно на PlayStation 5 в феврале 2026 года. Это каноническая история о молодом Кратосе и Деймосе, выполненная в формате двухмерного экшен-платформера. Разработкой занималась Mega Cat Studios совместно с Santa Monica Studio.