Naughty Dog поздравила Santa Monica с выходом God of War: Sons of Sparta специальной иллюстрацией

Naughty Dog воспользовалась неожиданным релизом God of War: Sons of Sparta, чтобы поздравить своих соседей из Sony Santa Monica специальным постом. Этот жест сопровождался ранее не публиковавшейся иллюстрацией, которая объединяет вселенные двух франшиз.
В посте студия, ответственная за серию Uncharted, заявила: «Мы получили массу удовольствия, играя в God of War: Sons of Sparta в эти выходные и заглянув в прошлое Кратоса!» Студия затем отправила «большие поздравления» Sony Santa Monica в связи с неожиданным релизом игры. Стоит напомнить, что офисы двух разработчиков находятся всего в нескольких километрах друг от друга в Калифорнии.
В публикации была специальная иллюстрация, на которой Хлоя и Надин, персонажи Uncharted: The Lost Legacy, рассматривают фреску с изображением молодого Кратоса и его брата Деймоса — главных героев God of War: Sons of Sparta, которая является приквелом ко всем играм, выпущенным в рамках франшизы на сегодняшний день.
Важная деталь: God of War: Sons of Sparta разрабатывалась не внутри Sony Santa Monica, а американской студией Mega Cat Studios, имеющей собственную историю в индустрии. Sony Santa Monica, в свою очередь, в настоящее время сосредоточена на ремейке оригинальной трилогии God of War, а также на предполагаемом секретном проекте под руководством Кори Барлога.
игра столетия делали не покладая рук
А Mundfish будет поздравлять?))😁
Santa Monica, мать твою, а ну иди сюда поздравлять тебя буду, а ну думал я забуду? ...
почему не нейтан дрейк а две абсолютно вторичные героини из длц? И почему в шриланке фреска а не в греции
Потому,что калифорнийские куколды,рвут себе жопу,продвигая фем-повестку и именно поэтому Дрейк устал,а Джоэля забили клюшкой.)
Сколько усилий было потрачено на изготовление этой картинки? Правильно - ни сколько.
Ага, кадр из игры взяли и бездарно наложили фреску. скорее всего через нейронку
Лучше бы новую часть анчартеда выпустили, так не хватает приключенских игр.
игры млять делайте, а не жопы друг другу облизывайте уроды!
Осталось помочится на эту стенку фонтанчиком
А мы поздравим шаловливых псов когда релизнется интергейлактик, поздравим низкими продажами и оценками
Поздравили так, как будто те игру года запилили)))