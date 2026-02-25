Naughty Dog поздравила Santa Monica с выходом God of War: Sons of Sparta специальной иллюстрацией

Naughty Dog воспользовалась неожиданным релизом God of War: Sons of Sparta, чтобы поздравить своих соседей из Sony Santa Monica специальным постом. Этот жест сопровождался ранее не публиковавшейся иллюстрацией, которая объединяет вселенные двух франшиз.

В посте студия, ответственная за серию Uncharted, заявила: «Мы получили массу удовольствия, играя в God of War: Sons of Sparta в эти выходные и заглянув в прошлое Кратоса!» Студия затем отправила «большие поздравления» Sony Santa Monica в связи с неожиданным релизом игры. Стоит напомнить, что офисы двух разработчиков находятся всего в нескольких километрах друг от друга в Калифорнии.

В публикации была специальная иллюстрация, на которой Хлоя и Надин, персонажи Uncharted: The Lost Legacy, рассматривают фреску с изображением молодого Кратоса и его брата Деймоса — главных героев God of War: Sons of Sparta, которая является приквелом ко всем играм, выпущенным в рамках франшизы на сегодняшний день.

Важная деталь: God of War: Sons of Sparta разрабатывалась не внутри Sony Santa Monica, а американской студией Mega Cat Studios, имеющей собственную историю в индустрии. Sony Santa Monica, в свою очередь, в настоящее время сосредоточена на ремейке оригинальной трилогии God of War, а также на предполагаемом секретном проекте под руководством Кори Барлога.