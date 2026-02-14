"Полнейшая чушь": Создатель God of War Дэвид Яффе раскритиковал новый спин-офф Sons of Sparta

На этой неделе PlayStation порадовала фанатов франшизы God of War сразу несколькими анонсами в рамках передачи State of Play. Одним из главных сюрпризов стал неожиданный релиз спин-оффа метроидвании под названием Sons of Sparta. Однако нашелся тот, кто остался категорически недоволен новой игрой - и это не кто-нибудь, а сам Дэвид Яффе, создатель оригинальной серии.
Яффе, подаривший миру культового спартанца, не стал сдерживаться в выражениях. На своем YouTube-канале он опубликовал видео с провокационным заголовком, назвав игру "полнейшей чушью". По словам геймдизайнера, идея 2D-игры по God of War казалась ему интересной, и он сам всегда мечтал о чем-то подобном. Однако воплощение этой идеи в Sons of Sparta его разочаровало.
Интересно, что нарекания Яффе вызвала не столько механика игры, которую он охарактеризовал как "нормальной", сколько сама концепция проекта. Разработчик задается вопросом, зачем этот спин-офф вообще был создан. По мнению Яффе, игра "не имеет никакого смысла". Главное его разочарование связано с тем, что игроку предлагают управлять юным, "обычным парнем" Кратосом, тогда как всем полюбился суровый Призрак Спарты.
Яффе считает, что разработчики пытались повторить успех инди-хитов вроде Blasphemous или недавнего Ninja Gaiden: Ragebound, но уровень производства Sons of Sparta просто не дотягивает до планки, заданной этими проектами.
Ранее Яффе уже признавался, что ему не нравится то направление, в котором развивается серия God of War, и новая игра, продолжающая гуманизацию образа Кратоса, лишь укрепила его в этом мнении. Судя по реакции сообщества, многие игроки не разделяют столь резкой критики создателя, однако очевидно одно: официального благословения от отца-основателя Sons of Sparta не получила.
