Раскрыт актёрский состав God of War: Sons of Sparta - Брайан Декарт, Терренс Карсон и другие

После неожиданного анонса God of War: Sons of Sparta на февральской презентации State of Play стали известны подробности о составе актёров озвучки. Проект стал финальным сюрпризом трансляции и сразу привлёк внимание поклонников серии.

К роли Кратоса возвращается Терренс Карсон — оригинальный голос персонажа из классических частей серии. Именно он представил игру во время шоу, после чего состоялся её внезапный релиз.

В проекте также участвует Брайан Декарт, известный по роли Коннора в Detroit: Become Human. В новой игре он озвучивает персонажа по имени Агон, также известного как «Яма Страданий». Ранее актёр делился в соцсетях своим воодушевлением по поводу презентации, а теперь подтвердил участие в проекте. Его супруга, Амелия Роуз Блэр, подарила голос героине Элеоноре.

Среди других участников — Деби Дерриберри, прославившаяся ролью Джимми Нейтрона, а также Энтони Дель Рио, знакомый игрокам как голос Пита из Super Smash Bros. В Sons of Sparta он озвучивает юного Кратоса. Роль молодого Деймоса исполняет Скотт Менвилл, известный по образу Робина в мультсериале Teen Titans.

Также в актёрский состав вошли Джеймс Мэтис III (Константинос), Эй Джей ЛоКасио (Петрос), Шелби Янг (Амара) и Джек Куэйд (Эйс). Дополнительно в проекте задействованы Аллен Коверт и Крис Энселл.

God of War: Sons of Sparta позиционируется как 2.5D-ответвление культовой серии и расскажет о событиях, связанных с молодостью Кратоса. Судя по представленному составу, разработчики сделали серьёзную ставку на сильную актёрскую игру и драматическую подачу истории.