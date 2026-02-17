Разработчики God of War: Sons of Sparta видели её совсем по-другому

В ходе недавних обсуждений внезапного релиза God of War: Sons of Sparta студия Mega Cat раскрыла секрет, изменивший вектор развития всей серии. Вопреки ожиданиям фанатов, проект изначально не должен был фокусироваться на подростковом возрасте Кратоса — создатели целились в самое сердце греческой эпохи, планируя сюжет, максимально близкий к классической трилогии.

Зак Манко, режиссер игры, признался, что их первый концепт назывался «God of War Zero». Идея была дерзкой: представить, как выглядел бы Кратос, если бы он заглянул на консоль PlayStation 1. Однако креативная команда Santa Monica решила копнуть еще глубже в прошлое, сосредоточившись на суровом детстве героя, чтобы обнажить темные и неизвестные стороны его личности.

Выбор эпохи «Агогэ» (беспощадной системы спартанского воспитания) позволил игрокам увидеть Кратоса с иной стороны: здесь мы наблюдаем его пошатнувшуюся веру в богов и глубокую связь с братом Деймосом. По словам Манко, именно эти события объясняют, как из простого воина вырос тот самый беспощадный Призрак Спарты, одержимый местью.

При этом релиз не обошелся без скандалов. Создатель франшизы Дэвид Яффе в своей резкой манере раскритиковал проект, заявив о полной антипатии к нему. Масла в огонь подлило и ограничение в геймплее: игроки в ярости от того, что мультиплеер заблокирован до финальных титров сюжета. С рейтингом 73 на Metacritic игра закрепилась в статусе спорного, но смелого эксперимента, который разделил фанатов на два лагеря.