Santa Monica Studios разрабатывает ещё одну игру кроме ремейка трилогии God of War

После анонса ремейка трилогии God of War на февральском State of Play стало известно, что в Santa Monica Studios ведётся работа над ещё одним проектом, который может быть новой игрой Кори Барлога. Подробностей об этом проекте пока немного, но инсайдерские источники дают некоторые подсказки о будущем релизе.

Среди слухов о новых проектах студии упоминались многопользовательская игра и приключение, вдохновлённое египетской мифологией. На вчерашнем мероприятии подтвердили только ремейк трилогии и 2.5D-игру Sons of Sparta, однако фанатов интересует именно проект Барлога, который, по информации инсайдера shinobi602 на форуме ResetEra, “не за горами”.

Инсайдер добавил, что анонс новой игры может состояться в 2026 году и, с большой вероятностью, будет представлен либо на майском State of Play, либо на Summer Game Fest Джеффа Килли. Если релиз не будет показан в эти сроки, студия может сократить период между анонсом и выходом или перенести дату публикации.

Santa Monica Studios впечатлила фанатов во время последнего State of Play, подтвердив ремейк трилогии и внезапно предоставив возможность опробовать 2D-игру Sons of Sparta. В данный момент остаётся ждать официального раскрытия нового проекта Барлога, который обещает стать следующим крупным событием студии.