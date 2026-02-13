ЧАТ ИГРЫ
God of War Sons of Sparta 13.02.2026
Экшен, Платформер, Фэнтези
5.8 11 оценок

Santa Monica Studios разрабатывает ещё одну игру кроме ремейка трилогии God of War

IKarasik IKarasik

После анонса ремейка трилогии God of War на февральском State of Play стало известно, что в Santa Monica Studios ведётся работа над ещё одним проектом, который может быть новой игрой Кори Барлога. Подробностей об этом проекте пока немного, но инсайдерские источники дают некоторые подсказки о будущем релизе.

Среди слухов о новых проектах студии упоминались многопользовательская игра и приключение, вдохновлённое египетской мифологией. На вчерашнем мероприятии подтвердили только ремейк трилогии и 2.5D-игру Sons of Sparta, однако фанатов интересует именно проект Барлога, который, по информации инсайдера shinobi602 на форуме ResetEra, “не за горами”.

Инсайдер добавил, что анонс новой игры может состояться в 2026 году и, с большой вероятностью, будет представлен либо на майском State of Play, либо на Summer Game Fest Джеффа Килли. Если релиз не будет показан в эти сроки, студия может сократить период между анонсом и выходом или перенести дату публикации.

Santa Monica Studios впечатлила фанатов во время последнего State of Play, подтвердив ремейк трилогии и внезапно предоставив возможность опробовать 2D-игру Sons of Sparta. В данный момент остаётся ждать официального раскрытия нового проекта Барлога, который обещает стать следующим крупным событием студии.

Комментарии:  9
Neko-Aheron

Кратос истинный и единый бог ))

7
Властелин Сосцов

Восславим его !

2
Death to Spies

Надеюсь что трилогия ремейков, выйдет на ПК!)

6
K0t Felix

да выйдут, выйдут на ПуКа

5
nanouser1234

деньги не пахнут, но думаю не сразу, собирут с гойев пс, потом с гойев пк

3
Retro_Gamer

Если это очередной игросервис, который их заставила делать Sony - то Playstation как бренд для меня мёртв.

2
ConciseYu

ещё и спино оффы ремейкнули бы все

2
Double_Jump

Главное без цензуры.

1
_TEZ_

ДАААА, и ту которая была на мобилках, java ) Так то те которые на псп были классные, я бы ещё раз прошёл