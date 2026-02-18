Sons of Sparta сместила Ascension с позиции главного аутсайдера в истории франшизы God of War

Хотя неожиданный выход God of War: Sons of Sparta прямо под занавес презентации State of Play обеспечил проекту колоссальный охват и мгновенный интерес публики, одного лишь громкого имени и эффекта сюрприза оказалось недостаточно.

Экспериментальная 2.5D-метроидвания от Mad Cat Studios получила всего 69% на Metacritic, а игроки оценили её на 6.8 балла. Основной удар пришелся на слабую техническую часть: проекту досталось за примитивный ИИ, «деревянные» анимации и невыразительную боевку. Впрочем, проект хвалят за качественную историю, большой выбор снаряжения и внушительный список врагов.

Итог неутешителен: Sons of Sparta официально стала худшей игрой серии по мнению критиков, сместив с этого места God of War: Ascension, чей рейтинг (80%) на фоне новинки выглядит вполне достойным.

Посредственные результаты в обзорах наглядно продемонстрировали, что даже самая агрессивная и внезапная маркетинговая кампания не способна компенсировать огрехи в геймплее и технической реализации, которые не остались незамеченными как обозревателями, так и простыми игроками.