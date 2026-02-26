В God of War: Sons of Sparta нашли способ открыть рогалик-режим раньше времени

Студия Santa Monica Studio раскрыла секрет для игроков God of War: Sons of Sparta: рогалик-режим The Pit of Agonies теперь можно разблокировать ещё до прохождения основной кампании.

Изначально доступ к The Pit of Agonies открывался только после завершения сюжета. Однако разработчики опубликовали специальную комбинацию, которую нужно ввести в стартовом меню с помощью контроллера DualSense:

Up, Up, Down, Down, Left, Right, Left, Right, L1, R1, Touchpad

После ввода кода режим станет доступен сразу, без необходимости проходить историю.

The Pit — это отдельный roguelike-режим, в котором игроки сражаются с волнами противников ради доступа к новым наградам. Играть можно как в одиночку, так и в локальном кооперативе, управляя Кратосом и Деймосом.

Ключевая особенность режима — система модификаторов сложности под названием Agony. Перед началом забега можно выбрать один из вариантов, который меняет правила боя. Например:

Agony of Torment — на арене появляются сосуды исцеления, которые нужно уничтожать, иначе враги будут восстанавливать здоровье.

Agony of Calamity — поверженные противники взрываются огненной волной.

За завершение забегов игроки получают Symbols of Suffering в зависимости от выбранных модификаторов. Достижение определённых порогов открывает новые варианты Agony, а полное прохождение приносит Ashes of Agony — ресурс для постоянных улучшений, сохраняющихся между попытками.

Таким образом, теперь испытать хардкорный режим можно практически с самого начала — достаточно ввести секретный код и отправиться в Предел Страданий, не дожидаясь финальных титров.