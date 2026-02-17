В God of War: Sons of Sparta высмеяли лёгкую сложность отсылкой к "пацану" из перезапуска 2018 года

В новом спин-оффе серии — God of War: Sons of Sparta — разработчики добавили ироничную отсылку к перезапуску 2018 года, которая уже успела понравиться фанатам.

Речь идёт о выборе уровня сложности. Игрокам предлагают три варианта: Spartan (высокая сложность), Cadet (средняя) и Boy — самый лёгкий режим. Последний вариант напрямую отсылает к культовому обращению Кратоса к Атрею в God of War, где суровый воин регулярно произносил своё знаменитое «Boy». Именно эту фразу, озвученную Christopher Judge, поклонники считают одной из самых запоминающихся деталей перезапуска.

Шутка в меню сложности быстро разлетелась по соцсетям. Пользователи отмечают, что после такого выбора им «придётся играть на Spartan, чтобы не быть Boy». Другие пишут, что автор идеи заслуживает повышения, а третьи вспоминают необычные названия режимов сложности из прошлых частей серии.

При этом описание лёгкого режима подчёркивает, что он предназначен для тех, кто хочет сосредоточиться на сюжете. Впрочем, большинство игроков воспринимают это как безобидный самоироничный намёк, а не попытку задеть аудиторию. Тем более что даже самые опытные фанаты иногда задумываются о снижении сложности после нескольких часов безуспешных попыток пройти сложный бой.