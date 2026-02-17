Взгляд изнутри: PlayStation выпустила видео о создании God of War: Sons of Sparta

На последней конференции State of Play студия Santa Monica преподнесла сюрприз, объявив о выходе God of War: Sons of Sparta — 2D-экшена о жизни Кратоса среди спартанцев до событий оригинальной трилогии созданного совместно с Mega Cat Studios.

Sons of Sparta — это история, воспевающая долг, честь и братскую преданность. Главным сюрпризом для фанатов стало участие Ти-Си Карсона: спустя десятилетие легендарный голос взрослого Кратоса снова звучит в игре, на этот раз в роли рассказчика.

В свежем ролике о создании проекта авторы отметили, что вложили много сил в детализацию анимаций и битв, стремясь показать величие греческих легенд через призму 2D-графики, сохранив при этом узнаваемую жестокость и эпичность серии:

Мы приложили максимум усилий, чтобы сохранить дух God of War… франшиза всегда славилась грандиозными битвами с боссами и сражениями с монстрами из греческих мифов. Нам удалось оживить забытые легенды, о которых многие могли и не знать, используя возможности пиксель-арта так, как никто раньше, — отметили в студии

Sons of Sparta — это история, воспевающая долг, честь и братскую преданность. Главным сюрпризом для фанатов стало участие Ти-Си Карсона: спустя десятилетие легендарный голос взрослого Кратоса снова звучит в игре, на этот раз в роли рассказчика.