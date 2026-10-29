God Save Birmingham получила дату новой беты: в игре появится кооператив и сохранения

Разработчики средневекового симулятора выживания God Save Birmingham объявили о втором открытом тестировании. Бета стартует 2 ноября и продлится до 9 ноября. Игроков ждут кооперативный режим на ранней стадии разработки, система сохранений и множество улучшений, внесённых с учётом отзывов сообщества.

Во время тестирования пользователи смогут объединяться с друзьями, чтобы выживать в охваченной зомби-эпидемией средневековой Англии. Разработчики также добавят новые способы приготовления еды, дополнительные рецепты крафта и оружие. Система сохранений должна сделать борьбу за выживание менее рискованной: теперь потеря прогресса не будет такой серьёзной проблемой.

Ocean Drive Studio переработала и поведение противников. Агрессивность и повадки зомби теперь будут различаться в зависимости от их типа. Кроме того, одежда станет обеспечивать разный уровень защиты от холода в зависимости от материала, а игроки смогут укреплять и запирать больше разновидностей дверей и окон.

Предыдущая открытая бета, состоявшаяся в июне, привлекла более 67 тысяч игроков. Теперь разработчики рассчитывают проверить обновлённые механики и оценить реакцию сообщества на новые возможности.

Чтобы присоединиться к тестированию, нужно будет открыть страницу God Save Birmingham в Steam с 2 ноября и нажать кнопку Request Access. Доступ обещают предоставить сразу после запроса.

Вторая бета станет очередной возможностью оценить развитие проекта, который делает ставку на физику, бытовые механики выживания и опасности средневекового мира. Кооператив особенно важен для такой концепции: совместный поиск ресурсов и оборона убежища могут заметно изменить привычный игровой процесс.