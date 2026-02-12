God Save Birmingham разочаровал фанатов: в новом трейлере графика и плавность упали ниже плинтуса

Новый трейлер экшена с открытым миром God Save Birmingham вызвал волну критики среди игроков. Игра, анонсированная в 2024 году и разворачивающаяся в постапокалиптическом Бирмингеме, изначально впечатляла публику высоким качеством визуала. Первый ролик выглядел почти как «фильм следующего поколения», поэтому многие восприняли его с долей скепсиса — но с надеждой на будущее.

Однако новый материал резко изменил восприятие проекта. Игроки отмечают, что графика выглядит значительно хуже, а анимации и частота кадров оставляют желать лучшего. Многие сравнивают плавность работы с 10 кадрами в секунду, создавая впечатление рваного и тяжёлого геймплея. Комментаторы в соцсетях не стесняются выражать недовольство, задаваясь вопросом, зачем публиковать трейлер, который подрывает доверие ещё до релиза.

Сравнения с другими проблемными проектами, такими как The Day Before, стали почти мемом — многие уже шутливо называют игру God Save The Day Before, намекая на резкое столкновение ожиданий с реальностью. Разработка ведётся относительно молодой студией, что отчасти объясняет проблемы с оптимизацией, но не снимает вопросов о преждевременном показе.

Такая ситуация, к сожалению, не редкость в игровой индустрии. Подобные резкие падения качества можно было наблюдать у Cyberpunk 2077 на базовых консолях при старте или у Watch Dogs, чей первый геймплейный ролик сильно отличался от финальной версии. Игроки и критики отмечают, что подобные разрывы между анонсом и реальным геймплеем подрывают доверие и вызывают скепсис к ранним демонстрациям.

На данный момент точной даты релиза God Save Birmingham пока нет, но новый трейлер ясно дал понять: путь к стабильной версии игры ещё предстоит долгий и непростой.