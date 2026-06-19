Новое видео God Save Birmingham демонстрирует улучшенную динамичную боевую систему, обновления погоды и многое другое

Kakao Games и Ocean Drive Studio выпустили третье видео обновления God Save Birmingham от разработчиков, освещающее многие новые функции, которые игроки смогут оценить во время предстоящего закрытого бета-тестирования, начинающегося 22 июня.

Видео демонстрирует множество дополнений и улучшений, внесённых в боевую систему God Save Birmingham с момента закрытого альфа-тестирования в феврале. Анимация атак стала быстрее, управление — более отзывчивым, а враги — немного выносливее, что приводит к более динамичному и сложному боевому процессу. Кроме того, в игру добавлены копья, одноручные мечи и алебарды — в будущем планируется добавление других средневековых средств ближнего боя — и теперь игроки могут кричать на зомби, чтобы заманить их в свою сторону для боя.

В игру также добавлено значительное количество контента, связанного с выживанием. Куры теперь доступны в качестве домашнего скота и будут регулярно давать яйца, а фрукты и овощи теперь можно собирать на грядках или в близлежащем лесу. Питьевую воду можно набирать из реки, протекающей через город, однако плохое качество воды может привести к расстройству желудка. В God Save Birmingham также добавлены различные исторически достоверные средневековые напитки, такие как эль. Хотя алкоголь может утолить жажду персонажа и снизить его психическое напряжение, чрезмерное употребление может привести к опьянению, что затрудняет выживание.

Внесены существенные изменения в систему погоды, и условия сильно влияют на шансы игрока на выживание. Например, туман ухудшает видимость зомби, помогая игрокам оставаться незамеченными, а низкие температуры, сопровождающие дождь, могут негативно сказаться на здоровье игрока. Чтобы согреться, игроки могут разжечь костер в помещении, но им следует соблюдать осторожность: пламя теперь может перекинуться на деревянные предметы, и игроки могут обжечься, если подойдут слишком близко.

Игроки могут зарегистрировать своё участие в закрытом бета-тестировании God Save Birmingham, которое начнётся 22 июня и закончится 29 июня, следуя инструкциям, указанным на странице игры в Steam.