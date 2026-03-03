Новый дневник разработки God Save Birmingham демонстрирует систему навигации, оружие, строительство и многое другое

В новом видеоролике от разработчиков подробно рассказывается о боевой системе в God Save Birmingham. Помимо анонса нового типа тупого оружия – включая молотки, булавы и даже куски мяса – в видео также показана улучшенная система прицеливания, позволяющая игрокам более точно поражать определённые участки тела зомби.

Враги реагируют по-разному в зависимости от того, какая часть тела поражена, и недавно добавленная коса – прекрасный тому пример. Хорошо нанесённый удар может отрубить зомби голову, но если прицелиться ниже, игрок сможет перерубить ноги зомби и сбить его с ног.

Ocean Drive Studio также впервые демонстрирует системы строительства и прочности, позволяющие разрушать крупные объекты, строить и размещать сооружения, такие как кострища, а также устанавливать баррикады, двери и защёлки.

Среди других нововведений – более глубокая система управления здоровьем для предотвращения болезней и травм, новая система навигации, крафт и пользовательские анимации для каждой игровой механики.

Версия God Save Birmingham для раннего доступа Steam ориентирована на режим песочницы, использующий небольшую часть города. Полный город будет доступен на официальном релизе, а позже появится режим кампании, который позволит получить полный опыт. Версия игры для раннего доступа содержит примерно четверть всего города, а остальная часть будет добавлена ​​до полного релиза.