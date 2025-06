Разработчики God Save Birmingham настаивают на том, что их средневековый зомби-выживач не очередной "The Day Before"

Помните The Day Before? Тот провальный проект прочно укрепил бдительность геймеров, поэтому неудивительно, что они скептически реагируют на новый "слишком хорошо" выглядящий проект. В частности, речь идет о средневековой игре на выживание God Save Birmingham, разработчики которой озадачены обвинениями в скаме.

За разработку игры отвечает студия Ocean Drive, создавшая Lost Eidolons и недавно вышедшую Section 13. В интервью IGN глава издательства компании Джунгсу Ли ответил на сравнения God Save Birmingham с широко раскритикованной The Day Before.

Среди прочего разработчик упомянул геймплейный трейлер (вы можете посмотреть его ниже), который вызвал множество негативных отзывов со стороны сообщества.

[...] мы никогда не говорили, что это фрагмент геймплея из билда, но название ролика правильное, а значит, этот трейлер должен показать аудитории, что именно это мы хотим создать в плане геймплея, который люди получат в финальном продукте.

Под вышеупомянутыми кадрами появилось довольно много негативных комментариев от пользователей, прямо называющих игру "The Day Before 2" и упрекающих студию в том, что это не может быть настоящим геймплеем. Такую позицию занял и ютубер penguinz0 в своем видео «Is This Another Fake Game Scam». (около миллиона просмотров), в котором он сопоставил God Save Birmingham с The Day Before.

На материал этого ютубера ссылался Джунгсу Ли. Он отметил, что обвинения в мошенничестве застали группу врасплох.

Было еще одно видео от ютубера с почти миллионом просмотров; его название было таким: "Очередная афера". Нас это немного удивило, но это было не то, чего мы не ожидали.

Интересно, что на вопрос, смогут ли игроки выполнять все действия, показанные в трейлере, Ли ответил утвердительно. Будем надеяться, что игра не окажется очередной недостоверной пустышкой. Игра выйдет в ранний доступ, но дата дебюта пока не сообщается.