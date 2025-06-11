Разработчики God Save Birmingham настаивают на том, что их средневековый зомби-выживач не очередной "The Day Before"

Помните The Day Before? Тот провальный проект прочно укрепил бдительность геймеров, поэтому неудивительно, что они скептически реагируют на новый "слишком хорошо" выглядящий проект. В частности, речь идет о средневековой игре на выживание God Save Birmingham, разработчики которой озадачены обвинениями в скаме.
За разработку игры отвечает студия Ocean Drive, создавшая Lost Eidolons и недавно вышедшую Section 13. В интервью IGN глава издательства компании Джунгсу Ли ответил на сравнения God Save Birmingham с широко раскритикованной The Day Before.
Среди прочего разработчик упомянул геймплейный трейлер (вы можете посмотреть его ниже), который вызвал множество негативных отзывов со стороны сообщества.
[...] мы никогда не говорили, что это фрагмент геймплея из билда, но название ролика правильное, а значит, этот трейлер должен показать аудитории, что именно это мы хотим создать в плане геймплея, который люди получат в финальном продукте.
Под вышеупомянутыми кадрами появилось довольно много негативных комментариев от пользователей, прямо называющих игру "The Day Before 2" и упрекающих студию в том, что это не может быть настоящим геймплеем. Такую позицию занял и ютубер penguinz0 в своем видео «Is This Another Fake Game Scam». (около миллиона просмотров), в котором он сопоставил God Save Birmingham с The Day Before.
На материал этого ютубера ссылался Джунгсу Ли. Он отметил, что обвинения в мошенничестве застали группу врасплох.
Было еще одно видео от ютубера с почти миллионом просмотров; его название было таким: "Очередная афера". Нас это немного удивило, но это было не то, чего мы не ожидали.
Интересно, что на вопрос, смогут ли игроки выполнять все действия, показанные в трейлере, Ли ответил утвердительно. Будем надеяться, что игра не окажется очередной недостоверной пустышкой. Игра выйдет в ранний доступ, но дата дебюта пока не сообщается.
Какие смешные отмазки. Типа мы не говорили, что это геймплей, но мы хотим сделать игру, которая будет выглядеть как на видео. Но прикол в том, что это у них не получится.
посмотрел 3 ролика, не на одном не увидел боевку, хотя ГГ постоянно с оружием, понятно)