Разработчики выживача God Save Birmingham проведут закрытое альфа-тестирование в этом месяце

Kakao Games и Ocean Drive Studio выпустили новый видеоролик с игровым процессом своего симулятора выживания в средневековом зомби-апокалипсисе God Save Birmingham, демонстрирующий новые возможности, которые появятся в закрытом альфа-тестировании игры в конце этого месяца.

Официальное закрытое альфа-тестирование God Save Birmingham пройдет в два этапа:

Этап 1: Только для существующих участников пре-альфа-тестирования

С 19 по 23 февраля 2026 г.

Этап 2: Для новых и существующих участников тестирования

С 26 февраля по 2 марта 2026 г.

Новые игроки, желающие принять участие во втором этапе, могут найти все подробности и информацию о регистрации на закрытое альфа-тестирование в Steam.

В новом геймплейном трейлере God Save Birmingham, выпущенном в честь закрытого альфа-тестирования, игроки могут ознакомиться с новыми интересными особенностями игры. Среди них – множество нового оружия, например, коса, отрубающая конечности, а также одноручное тупое оружие, такое как молотки и даже куски мяса, способные сломить волю безмозглых.

Трейлер также демонстрирует новую систему навигации, которая поможет как новым, так и вернувшимся игрокам ориентироваться в начальных этапах игры, а также системы крафта и разрушения, и возможность баррикадировать двери от бирмингемской орды зомби.