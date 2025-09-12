ЧАТ ИГРЫ
God Save Birmingham 2026 г.
Экшен, Выживание, Инди, От третьего лица, Зомби, Открытый мир, Средневековье
6.9 28 оценок

Создатели выживача God Save Birmingham рассматривали Лондон, Париж и другие европейские города

monk70 monk70

God Save Birmingham возникла из ниоткуда, и её анонс заставил геймеров гадать, что происходит, когда она выйдет и почему именно Бирмингем? После интервью с креативным директором Хёнсоном Ча и контент-менеджером Гуинном Кимом на Gamescom 2025 мы получили ответы как минимум на один из этих вопросов.

Сначала мы планировали столицы Европы, такие как Париж и Лондон, но после небольшого исследования выяснилось, что эти города уже в Средние века были слишком большими, поэтому мы решили, что это будет слишком сложно. Нам нужен был известный город, который существует и по сей день, но который в Средние века был небольшим, поэтому мы продолжили поиски. Пока мы искали, нам очень помогли и вдохновили зрители и авторы из Бирмингемского музея, поэтому мы в итоге выбрали Бирмингем.

Хёнсон Ча объяснил, что ещё одним кандидатом была Венеция, но команда отказалась от неё из-за сложности проектирования.

Ещё одним кандидатом была Венеция. Но были определённые трудности, поскольку тогда это был довольно большой город, а ещё он был построен на каналах, и команде было гораздо сложнее управлять его планировкой. Игровой процесс полностью изменился бы из-за воды. Тогда в списке кандидатов не было Кёльна, но теперь, увидев Кёльн, я думаю, что стоило бы отнестись к этому городу более серьёзно.
Комментарии:  4
ОгурчикЮрец

Прикольная игруха, ну по видосикам, сперва думал что это ИИгенерация. Ну вроде, оказалась настоящей игрой. Буду ждать и наблюдать за игрой.

3
Brainstoun

Сырющая игра, по видосам кажется, что ещё пре альфа билд какой то... Чтоб доделать в идеале ещё года 2 минимум, понадобится,

WerGC

показанное видео вызывает сомнения в правдивости,рад ошибаться

Phoenix87

WTF? Это типа кроссовер Королевской кончи: Доставка 2 x Злой Резидент?