Создатели выживача God Save Birmingham рассматривали Лондон, Париж и другие европейские города

God Save Birmingham возникла из ниоткуда, и её анонс заставил геймеров гадать, что происходит, когда она выйдет и почему именно Бирмингем? После интервью с креативным директором Хёнсоном Ча и контент-менеджером Гуинном Кимом на Gamescom 2025 мы получили ответы как минимум на один из этих вопросов.

Сначала мы планировали столицы Европы, такие как Париж и Лондон, но после небольшого исследования выяснилось, что эти города уже в Средние века были слишком большими, поэтому мы решили, что это будет слишком сложно. Нам нужен был известный город, который существует и по сей день, но который в Средние века был небольшим, поэтому мы продолжили поиски. Пока мы искали, нам очень помогли и вдохновили зрители и авторы из Бирмингемского музея, поэтому мы в итоге выбрали Бирмингем.

Хёнсон Ча объяснил, что ещё одним кандидатом была Венеция, но команда отказалась от неё из-за сложности проектирования.

Ещё одним кандидатом была Венеция. Но были определённые трудности, поскольку тогда это был довольно большой город, а ещё он был построен на каналах, и команде было гораздо сложнее управлять его планировкой. Игровой процесс полностью изменился бы из-за воды. Тогда в списке кандидатов не было Кёльна, но теперь, увидев Кёльн, я думаю, что стоило бы отнестись к этому городу более серьёзно.