В God Save Birmingham добавили кооператив и более живых зомби

Ocean Drive Studio представила обновление для God Save Birmingham — выживания с крафтом в открытом мире от третьего лица. Оно демонстрирует кооператив, более динамичное поведение зомби, создание лекарств и новые возможности выживания.

Действие игры разворачивается в средневековом Бирмингеме, который захватила чума пожирающих плоть упырей. Игроку предстоит остаться в живых среди руин города, добывая ресурсы и отбиваясь от заражённых.

Особенность God Save Birmingham — физическая симуляция, позволяющая взаимодействовать с любым предметом в окружении. Обновлённые движения и реакции зомби должны сделать столкновения с ними менее предсказуемыми.

Вторая бета пройдёт на PC в Steam со 2 по 9 ноября.