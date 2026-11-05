В God Save Birmingham добавили кооператив и более живых зомби

Ocean Drive Studio представила обновление для God Save Birmingham — выживания с крафтом в открытом мире от третьего лица. Оно демонстрирует кооператив, более динамичное поведение зомби, создание лекарств и новые возможности выживания.
Действие игры разворачивается в средневековом Бирмингеме, который захватила чума пожирающих плоть упырей. Игроку предстоит остаться в живых среди руин города, добывая ресурсы и отбиваясь от заражённых.
Особенность God Save Birmingham — физическая симуляция, позволяющая взаимодействовать с любым предметом в окружении. Обновлённые движения и реакции зомби должны сделать столкновения с ними менее предсказуемыми.
Вторая бета пройдёт на PC в Steam со 2 по 9 ноября.
Такая нудная игра , не знаю чем разработчики будут привлекать игроков , выживание ради выживания , постоянный поиск одних и тех же предметов в одних и тех же бараках, 0 сюжета, 0 разнообразия в поведения зомби , 0 нормальных анимаций и 0 оптимизации.