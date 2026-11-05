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God Save Birmingham 2026 г.
Экшен, Выживание, Инди, От третьего лица, Зомби, Открытый мир, Средневековье
7.1 44 оценки

В God Save Birmingham добавили кооператив и более живых зомби

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Ocean Drive Studio представила обновление для God Save Birmingham — выживания с крафтом в открытом мире от третьего лица. Оно демонстрирует кооператив, более динамичное поведение зомби, создание лекарств и новые возможности выживания.

Действие игры разворачивается в средневековом Бирмингеме, который захватила чума пожирающих плоть упырей. Игроку предстоит остаться в живых среди руин города, добывая ресурсы и отбиваясь от заражённых.

Особенность God Save Birmingham — физическая симуляция, позволяющая взаимодействовать с любым предметом в окружении. Обновлённые движения и реакции зомби должны сделать столкновения с ними менее предсказуемыми.

Вторая бета пройдёт на PC в Steam со 2 по 9 ноября.

Трейлеры 9 Обновления 2
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Комментарии:  2
Ваш комментарий
Лицо со шрамом

Такая нудная игра , не знаю чем разработчики будут привлекать игроков , выживание ради выживания , постоянный поиск одних и тех же предметов в одних и тех же бараках, 0 сюжета, 0 разнообразия в поведения зомби , 0 нормальных анимаций и 0 оптимизации.

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