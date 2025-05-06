Вот вам честный геймплей: авторы God Save Birmingham показали новый ролик игры - никаких красивостей и приукрашиваний

Скоро начнётся выставка PAX East (8-11 мая) и поэтому разработчики God Save Birmingham решили показать новый геймплей своей игры. Они выложили в сеть 22-минутную запись демки, в которую можно будет поиграть в Бостоне. Авторы уверяют, что это «честный взгляд» на игру без монтажа и прочей обработки, чтобы люди могли оценить, что их на самом деле ждёт. Но и это не всё — вскоре демку планируют выложить в Steam для всех желающих.
Для тех, кто упустил анонс — это выживалка в Бирмингеме XIV века, только создатели для «веселья» добавили туда орды кровожадных мертвецов на улицах. Игроку достанется роль одного из немногих счастливчиков, которые ещё не стали ходячими обедами. В полной версии обещают сюжетную кампанию с исследованием всего средневекового города, но на первых порах в раннем доступе придётся довольствоваться лишь одним районом в режиме песочницы.
Даты выхода у игры пока нету.
// Семён Китаев
Очередное средневековье) // Чёрный Пласч
Выглядит интересно, но надеюсь гемплей не зациклен на роли мусорщика и там есть хоть подобие квестов и целей.
Да действительно, честный геймплей, вся кривая, без звукового сопровождения, и работать будет в 120 фпс только на 4090, работы и правок ещё минимум года на 2.
Побыстрей бы их чуууть сделали, чтоб поопасней стали мертвяки
Берут людей добром , ай молодцы.
С учетом бюджетности и сырого билда, выглядит отлично. Более того, постоянно вайбы с проджект зомбид были. Понравилось, как можно баррикадироваться, есть урон по конечностям и куча интерактивных объектов, в плоть до того, что можно разбирать мебель, брать светильники и т.д. Если будет мало мальский сюжет и цель, то надо брать
Задумка интересная,исполнение швах.
Зомби полные болванчики,отсекает конечности вилами,укусили за плечо - заматывает ногу,головы как арбузы лопаются,симулятор бомжа. Что там происходит вообще хз. И вряд ли какой то лор там будет