Вот вам честный геймплей: авторы God Save Birmingham показали новый ролик игры - никаких красивостей и приукрашиваний

Скоро начнётся выставка PAX East (8-11 мая) и поэтому разработчики God Save Birmingham решили показать новый геймплей своей игры. Они выложили в сеть 22-минутную запись демки, в которую можно будет поиграть в Бостоне. Авторы уверяют, что это «честный взгляд» на игру без монтажа и прочей обработки, чтобы люди могли оценить, что их на самом деле ждёт. Но и это не всё — вскоре демку планируют выложить в Steam для всех желающих.

Для тех, кто упустил анонс — это выживалка в Бирмингеме XIV века, только создатели для «веселья» добавили туда орды кровожадных мертвецов на улицах. Игроку достанется роль одного из немногих счастливчиков, которые ещё не стали ходячими обедами. В полной версии обещают сюжетную кампанию с исследованием всего средневекового города, но на первых порах в раннем доступе придётся довольствоваться лишь одним районом в режиме песочницы.

Даты выхода у игры пока нету.