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God Save Birmingham 2026 г.
Экшен, Выживание, Инди, От третьего лица, Зомби, Открытый мир, Средневековье
6.6 22 оценки

Вот вам честный геймплей: авторы God Save Birmingham показали новый ролик игры - никаких красивостей и приукрашиваний

Lunersun Lunersun

Скоро начнётся выставка PAX East (8-11 мая) и поэтому разработчики God Save Birmingham решили показать новый геймплей своей игры. Они выложили в сеть 22-минутную запись демки, в которую можно будет поиграть в Бостоне. Авторы уверяют, что это «честный взгляд» на игру без монтажа и прочей обработки, чтобы люди могли оценить, что их на самом деле ждёт. Но и это не всё — вскоре демку планируют выложить в Steam для всех желающих.

Зомби-чума в средневековой Англии: разработчики из Ocean Drive выпустили новый геймплейный трейлер God Save Birmingham

Для тех, кто упустил анонс — это выживалка в Бирмингеме XIV века, только создатели для «веселья» добавили туда орды кровожадных мертвецов на улицах. Игроку достанется роль одного из немногих счастливчиков, которые ещё не стали ходячими обедами. В полной версии обещают сюжетную кампанию с исследованием всего средневекового города, но на первых порах в раннем доступе придётся довольствоваться лишь одним районом в режиме песочницы.

Даты выхода у игры пока нету.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

// Семён Китаев

6
Пользователь ВКонтакте

Очередное средневековье) // Чёрный Пласч

4
Neco-Aheron

Выглядит интересно, но надеюсь гемплей не зациклен на роли мусорщика и там есть хоть подобие квестов и целей.

2
Liwan

Да действительно, честный геймплей, вся кривая, без звукового сопровождения, и работать будет в 120 фпс только на 4090, работы и правок ещё минимум года на 2.

ka27

Побыстрей бы их чуууть сделали, чтоб поопасней стали мертвяки

JackBV
что это «честный взгляд» на игру без монтажа и прочей обработки, чтобы люди могли оценить

Берут людей добром , ай молодцы.

VenomTRat

С учетом бюджетности и сырого билда, выглядит отлично. Более того, постоянно вайбы с проджект зомбид были. Понравилось, как можно баррикадироваться, есть урон по конечностям и куча интерактивных объектов, в плоть до того, что можно разбирать мебель, брать светильники и т.д. Если будет мало мальский сюжет и цель, то надо брать

best_nick_jokker

Задумка интересная,исполнение швах.
Зомби полные болванчики,отсекает конечности вилами,укусили за плечо - заматывает ногу,головы как арбузы лопаются,симулятор бомжа. Что там происходит вообще хз. И вряд ли какой то лор там будет