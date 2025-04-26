Зомби-чума в средневековой Англии: разработчики из Ocean Drive выпустили новый геймплейный трейлер God Save Birmingham

Студия Ocean Drive, которую мы знаем по играм Section 13 и Lost Eidolons: Veil of the Witch, показала свежий геймплейный ролик своего средневекового симулятора выживания God Save Birmingham. В нём разработчики подробнее показали, что нас ждёт в этой странной смеси исторической реконструкции и зомби-апокалипсиса.

Если кто забыл, действие игры происходит в Бирмингеме XIV века, только с небольшим добавлением в виде кровожадных мертвяков на улицах. В роли одного из немногих выживших нам придётся как-то приспособиться к этой неприятной ситуации. В полной версии обещают целую сюжетную кампанию с исследованием всего города, а вот в раннем доступе придётся довольствоваться песочницей в одном районе.

Судя по трейлеру, геймплей тут вполне стандартный для жанра: строим заграждения с какой-то мудрёной физикой, ищем всякие припасы, прячемся по убежищам и мастерим полезные вещи. Ну и конечно, отбиваемся от зомби чем попало. Также разработчики добавили возможность изучать быт средневековых ремесленников и горожан.

Когда конкретно всё это выйдет — по-прежнему неизвестно.